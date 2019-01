/ANKETA, FOTOGALERIE/ Místo kostelních zvonů řev tygrů a opic, místo chladných zdí radnic zeleň. Své ano si v takovém prostředí v brněnské zoologické zahradě řeknou první svatební páry už letos na jaře. Kromě svateb chystá zoo na tento rok i další novinky.

Stavbaři nyní v zahradě dokončují úpravy místa, kde se budou lidé brát. Práce přijdou řádově na stovky tisíc korun. „Je to pod Dětskou zoo. Pokládají tam dlažbu a staví i malý domek pro zázemí. Kromě svateb tam budou lidé pořádat i firemní akce. Místo otevřeme na jaře,“ popsal mluvčí brněnské zoo Michal Vaňáč.



Kolik bude netradiční svatba páry stát, zatím zástupci zoologické zahrady nezveřejnili.



Říct si své ano v zoo je zajímavé třeba podle Markéty Gálové. „Pokud je člověk milovník zvířat a je pro alternativní svatby, tak je to určitě jedno z atraktivních míst, kde se lidé mohou vzít. Navíc, pokud to bude v blízkosti oblíbených zvířat, bude atmosféra ještě lepší,“ uvedla žena.

Na jihu Moravy to bude první možnost sňatku mezi zvířaty. Mimo region už takovou službu nabízí například zoologické zahrady v Ostravě či ve Dvoře Králové nad Labem.



Další novinkou, které se letos zájemci o brněnskou zoo dočkají, bude virtuální prohlídka. Nabídne prohlídku zvířat v prostorách brněnské Staré radnice skrze speciální brýle. „Bude to možnost, jak se do zoo podívat i v zimě nebo pro lidi, kteří mají sníženou možnost pohybu. Prohlídku chceme zpřístupnit už letos,“ uvedl náměstek primátorky Petr Hladík. Atrakce přijde zhruba na pět milionů korun.



Nabídku zahrady letos rozšíří také expozice Výlet do pravěku, o které už Deník Rovnost informoval.