Havlíčkův Brod – Nové parkoviště až pro 200 aut by mohlo vzniknout v Havlíčkově Brodě už příští rok. Má to ovšem jeden předpoklad, či dokonce podmínku. Tou je ukázněnost řidičů, kteří budou chtít parkoviště využít.

Takzvaný cirkus plac v Brodě u hřbitova zatím zeje prázdnotou. Může tu být nové parkoviště, ovšem s podmínkou. | Foto: Deník / Štěpánka Saadouni

Jak vysvětlil místostarosta Libor Honzárek (TOP 09), měl by se v parkoviště proměnit takzvaný cirkus plac pod hřbitovem sv. Vojtěcha. „Zatím o této možnosti jednáme s ředitelstvím silnic a dálnic. Parkoviště by mělo být až pro dvě stovky aut, povrch projde základní úpravou, stejně jako to je například na parkovišti u Ostrova. Řidiči budou vjíždět na parkoviště odbočným pruhem. Ovšem nejdřív se musí uskutečnit zkušební provoz, abychom věděli, jestli chceme parkoviště vůbec otevřít,“ konstatoval Honzárek.

Vjezd na parkoviště bude totiž omezen a budou ho moci využívat jen řidiči přijíždějící do Brodu po silnici ve směru od Kolína. Ti, kteří budou přijíždět do Brodu směrem od Jihlavy, mají smůlu. Na parkoviště zajet nemohou. „Aby mohli řidiči ve směru od Jihlavy zajet na parkoviště, museli by přejet v podstatě do protisměru přes dva silniční pruhy. To by mohlo vyvolat skutečně krizové situace a ohrozit bezpečnost,“ zdůraznil Honzárek.

Na počátku příštího roku tedy radnice uskuteční na parkoviště pod hřbitovem sv. Vojtěcha zkušební provoz, situaci bude monitorovat policie. Jakmile se ukáže, že řidiči bezpečnost při vjezdu na parkoviště ignorují, město parkoviště neotevře.