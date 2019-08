Jak uvedl Petr Košin, šlo o rychlou akci. Jelikož se jedná o čerstvý chmel, zpracovat se musel ještě týž den, kdy byl načesán, jinak by se zapařil. „Proto se v pivovarské praxi používá jen zcela výjimečně,“ řekl Petr Košin a pokračoval: „Na chmelnici jsme začali česat v šest hodin ráno, v devět už vyráželo auto ze Žatce do Českých Budějovic, tady jsme byli ve dvě odpoledne,“ popsal cestu.

Už po osmé si pro výrobu piva vybrali chmelnici U Splavu, která se nachází v katastru chmelařské obce Blšany. „V prvním ročníku vyrobené pivo bylo tak hořké, až nás to samotné překvapilo. Další roky byly velmi zajímavé, rok co rok bylo pivo jiné, letos čekáme, že bude pivo výrazně hořčejší,“ předjímal výsledek 36letý podsládek. „Standardně u všech ostatních várek dáme chmel podle toho, jak je hořký. Buď ho tam dáme víc, nebo míň, aby bylo pivo pořád stejně hořké. U tohoto piva je to ale naopak, tady dáváme pořád stejně chmele a ukáže se, co chmelnice dala,“ přiblížil Aleš Dvořák způsob výroby speciálu.

Tři várky chmele

Dodal, že ten je ze sta procent chmelený čerstvým chmelem, který se do piva přidává ve třech várkách. „Var trvá jednu a půl hodiny, první várka chmele se do piva dá před, poté zhruba v polovině procesu a pak až těsně před koncem proto, aby mělo pivo vůni,“ nastínil Aleš Dvořák potřebnou alchymii.

Na výsledek si ale on i kolega Petr Košin budou muset počkat zhruba 180 dní, kdy bude speciální pivo z čerstvého chmele dozrávat ve sklepě. Prodávat se bude od března ve vybraných restauracích.