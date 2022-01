Očkovací kamion provozují představitelé Společnosti Podané ruce. Chtějí očkování maximálně přiblížit lidem a navýšit dosavadní brněnské vakcinační kapacity. „Počítáme s tím, že první očkovací den, zde projde čtyři sta až pět set zájemců. Maximální počet je tisíc lidí za den, ale to se spíše nenaplní,“ předvídal ředitel Společnosti Podané ruce Jindřich Vobořil.

Součástí kamionu bude od příštího týdne i mobilní laboratoř. „V testovacím centru přímo na místě vyhodnotíme až tisíc PCR testů, takže je nemusíme posílat do žádné laboratoře a člověk dostane výsledky během čtyř až šesti hodin,“ informoval ředitel.

PŘEHLEDNĚ: V čem je omikron zrádný a co na něj (ne)zabírá

Nové mobilní očkovací centrum mohlo vypadat jako autobus nebo stan. „Nakonec jsme se rozhodli pro kamion, protože to bylo paradoxně technicky nejjednodušší. Navíc tento zdravotnický truck už kdysi před lety schválili pracovníci z hygieny jako očkovací centrum pro chřipky. Má jedinou nevýhodu a to jsou schody, proto pro imobilní občany je připraven bezbariérový očkovací stan,“ doplnil Vobořil.

Hlavně třetí dávky

Téměř devadesát procent zájemců chodí podle epidemiologa Viktora Mravčíka na třetí dávky. Přeočkování populace výrazně zvyšuje kolektivní imunitu a je pro další vývoj epidemie u nás zásadní. „V pondělí přišlo na náměstí Svobody bez rezervace téměř sto lidí. Na místě si vyberou ve spolupráci se zdravotníky, zda chtějí přeočkovat vakcínou od firmy Pfizer nebo Moderna. Doporučujeme takzvané hybridní schéma, což jednoduše znamená zvolit si jinou vakcínu než byla první a druhá dávka,“ vysvětlil Mravčík.

Covid v Česku: V pondělí přibylo 9333 nakažených, nejvíce za téměř dva týdny

Nové očkovací centrum vzniklo ve spolupráci s představiteli radnice Brna-středu. Tamní starosta Vojtěch Mencl se v něm nechal v úterý naočkovat posilující dávkou.

Očkovací kamion na náměstí Svobody je otevřen sedm dní v týdnu od osmi hodin od rána do sedmi hodin do večera s přestávkou mezi dvanáctou a čtrnáctou hodinou. V provozu bude do konce března. Další očkovací místo plánují zástupci Společnosti Podané ruce u brněnského obchodního centra Globus.