Pracovním četám, které tu uklízejí, trvá poměrně dlouho, než tu pohromu uklidí. Pracovníci musejí vše zvládnout v rámci běžného nasmlouvaného úklidu. Což občas bývá nadlidský úkol, ať už kvůli jejich počtu, sisyfovské námaze nebo i z lidského a psychologického hlediska. Každý, kdo tu uklízí, totiž musí zákonitě propadnout pocitu, že dělá naprosto zbytečnou a marnou práci.

Opravdu hrozné to bylo například v noci na neděli. Jak vysvětlil referent Karel Rouč z kanceláře ústeckého primátora, úklid následků „podařené“ noční zábavy u hlavního vlakového nádraží, v Jirchářích, Hrnčířské ulici, na Mírovém náměstí a dokonce i v atriu magistrátu trval dlouhé hodiny. „Dřeli na tom jenom čtyři lidé a samosběrný vůz. Dělají, co mohou, aby udrželi centrum města v čistotě, ale řada lidí jejich úsilí naprosto ignoruje a vůbec si jejich práce neváží,“ kroutil nevěřícně hlavou.

Škody stojí město nemalé peníze

Jenom za posledních několik týdnů musel magistrát v centru šestkrát řešit podpálené koše a nesčetně polámaných laviček. Jeden plechový koš přitom stojí 1,5 tisíce, betonový 4 tisíce a oprava lavičky vyjde na 8 tisíc korun. Celkové škody v celém městě včetně silnic a dopravního značení leckdy překročí i milion korun ročně. Jen pro ilustraci, loni za opravu laviček město platilo 40 tisíc, letos zatím 15 tisíc korun. V Městských sadech škody loni přišly na 230 tisíc, letos je to už 95 tisíc korun.

Ústečané podobné nájezdy vandalů dost často kritizují na sociální síti Facebook. Například Lucie Melničáková prý už raději po Mírovém náměstí raději ani nechodí, pokud to není nutné. „Kde jsou ty časy, když si člověk na Míráku rozložil deku a piknikoval tam s kamarády,“ povzdechla si.

Podobně znechuceně reagovala Marcela Ježková. „Tak se lidi chovejte jako lidi a ne jako prasata! Doma taky neházíte odpadky na zem,“ vybídla.

O tom, že to nejsou jen výkřiky do větru, ostatně svědčí i preventivní akce strážníků zaměřené právě na zajištění pořádku a bezpečnosti v centru města. Trvají už několik týdnů. „Obecně platí, že pokud se strážníkům někoho podaří chytit, buď zaplatí pokutu, nebo jeho přestupek putuje po zadokumentování do správního řízení. V centru města máme kamery a můžeme tak použít videozáznamy jako podklad k dalšímu řízení. Co se neděle týká, určitě si záznam důkladně prostudujeme,“ dodal zástupce ředitele městské policie Jan Novotný.