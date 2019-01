Nadměrný počet holubů donutil město Český Brod k plánovanému odstřelu, který se konal v neděli 27. prosince. Situaci komplikovali protesty občanů, kteří nesouhlasili s odstřelem, i podnapilý muž.

Holubi. Ilustrační foto | Foto: Deník/Jiří Kopáč

Odstřel holubů se ve městě nekonal poprvé, nadměrný počet je velmi častou problematikou. V neděli odpoledne se do ulic vydali pověření myslivci, kteří mají na odstřel oprávnění. Lov byl schválen i odborem životního prostředí v souladu se zákonem.

Hromadný odstřel má své důležité odůvodnění. „Bylo několik protestujících občanů, kteří nesouhlasili s odstřelem holubů. My jsme k němu přistoupili na základě situace, která byla ve městě ke konci roku. Počet kusů holubů byl poměrně vysoký, já bych to odhadoval až na několik stovek či tisíc holubů,“ uvedl pro Kolínský deník místostarosta Tomáš Klinecký.

Problémem byl fakt, že se neznámý člověk rozhodl velké množství holubů řešit otravou. „Během prosince se v centru města začaly objevovat kusy uhynulých zvířat. Začala to prověřovat veterinární správa i policie, a zjistilo se, že je někdo zřejmě otrávil,“ dodal.

Město ani sám místostarosta není z odstřelu nijak zvlášť nadšené. „Samozřejmě nás netěší, že musíme přistoupit k tomuto kroku. Ta situace nás k tomu donutila. Přenosné nemoci na člověka, znečištěné budovy a chodníky. V centru města máme školní zařízení, a kolem základní školy to je pak hodně znečištěné. Byl tu i nátlak škol, institucí, občanů i podnikatelů, abychom s počtem holubů něco udělali,“ řekl Tomáš Klinecký.

Holubi se do Českého Brodu stahují z Prahy a okolí, láká je zázemí ve městě, i nesklizené pole. „Bohužel jak nehnízdí přímo v Brodě, stahují se sem z bližšího okolí. Zkoušeli jsme ostatní způsoby snížení populace, zkoušeli jsme i odchyt, neodříkáme se alternativním metodám, ale je to velmi častý problém. Je to popáté, co se to koná, a vždy se pohybují počty odstřelených kusů ve stovkách. Náklady jsou za odstřel zhruba sedmdesát tisíc korun,“ doplnil místostarosta.

U lovecké akce zasahovala i Policie České republiky, jeden z účastníků se posilnil alkoholem. „Zjistili jsme, že jeden z účastníků byl v podnapilém stavu. Na což jsme upozornili Městský úřad Českého Brodu. V současné době prověřujeme, zda se osoba nedopustila protiprávního jednání. V souvislosti se střelbou prověřujeme v současné době i další dvě trestní oznámení, které jsme přijali,“ uvedla Martina Fejfarová, mluvčí Policie České republiky.