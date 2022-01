"Pochod jsme nazvali již na počátku K uctění a zachování přírody a života v Pošumaví. Co se týče úložiště, tak jde o celorepublikovou problematiku ukládání radioaktivních odpadů, především vyhořelého paliva z jaderných elektráren. Bohužel státní instituce, především ministerstvo průmyslu a obchodu a jeho zřízená instituce Správa úložišť radioaktivních odpadů – SÚRAO, se nezabývají tím, jakým způsobem se k tomu vyjadřují obce, kterých se to dotýká, jak to ovlivní život v lokalitě," uvedl starosta Chanovic Petr Klásek.