Falešní taxikáři začali řádit v Chebu. Město na to upozornili nejen zákazníci, ale také samotní poctiví řidiči taxíků.

„Zjistili jsme, že máme ve městě poměrně dost falešných taxikářů,“ uvedl místostarosta Chebu Jiří Černý. „Jezdí v neoznačených vozidlech a poskytují služby jako taxikáři,“ dodal místostarosta.

Radnice se proto společně se strážníky, Českou obchodní inspekcí, Policií České republiky a živnostenským úřadem pro kontroly řidičů taxislužeb situaci řeší. „Sankce mohou být v řádu statisíců korun,“ řekl místostarosta. Podle něho jezdí falešní taxikáři civilními vozidly, nemají průkazy řidiče taxislužby a chybí i ceník. Samozřejmě ani nevykazují tržby. Nejde tedy o taxi, které si může zákazník objednat na základě aplikace.

Chebská radnice vyzývá občany či zákazníky, aby v boji pomohli. „Poctivý taxikář má viditelné označení dopravce,“ sdělila mluvčí Městského úřadu v Chebu Simona Liptáková.

Nesmí chybět ani svítilna TAXI na střeše vozidla. „Uvnitř auta musí být viditelně umístěný průkaz řidiče, vydaný městským úřadem, a nesmí chybět funkční taxametr,“ přiblížila mluvčí, co musí taxikáři mít v autě. V případě, že se zákazníci setkají s nabídkou taxislužeb, jejichž vozidlo nemá uvedené parametry, měli by si zapamatovat státní poznávací značku a značku vozidla. „Následně by pak měli hned informovat policii,“ dodala Liptáková.

Falešní taxikáři netrápí jen Cheb. S podobným případem se setkali v loňském roce například také v Sokolově.

Vozidlo zastavila policejní hlídka v době, kdy převáželo za úplatu dvě osoby z Chodova do Sokolova. Policisté zjistili, že auto není zapsáno v evidenci vozidel taxislužby, nebylo vybaveno taxametrem a nebylo pojištěno pro účely taxislužby. Řidič navíc nepředložil potřebný průkaz řidiče taxi a ani nebyl jeho držitelem.