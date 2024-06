Policie v Chorvatsku intenzivně pátrá po sedmdesátileté turistce z Česka, která v úterý beze stopy zmizela z kempu v Živogošći na Makarské riviéře. Žena pochází z Přerova a o jejím zmizení lidé diskutují na sociálních sítích. Do země už vyrazil konzul ministerstva zahraničních věcí.

Sedmdesátiletá Svatava Procházková měla na sobě v době svého zmizení bílé triko s dlouhým rukávem, modré džíny a světlé tenisky. Pohřešovaná žena má podle chorvatské policie štíhlou postavu, prošedivělé krátké vlasy, velké uši a nos a hranatý obličej. Je vysoká přibližně 168 centimetrů.

Chorvatská policie v této souvislosti prosí o pomoc veřejnost a apeluje na občany, aby jakékoliv informace, které by vedly k nalezení pohřešované, sdělili na nejbližší služebně nebo zavolali na policejní linku. V zemi aktuálně panují velmi vysoké teploty, které tam přinesla vlna veder.

Žena je podle chorvatské horské služby pohřešovaná od 18. června a naposledy byla viděna v 17 hodin v místě Malá Duba.

„Žádáme všechny, kteří mají jakékoliv informace o pohřešované osobě nebo ji viděli, aby se okamžitě hlásili na HGSS nebo na Makarské policejní stanici. Jakákoliv informace, bez ohledu na to, jak nedůležitá se vám může zdát, může být klíčem k jejímu nalezení. Můžete nás také kontaktovat na čísle +385 912130112. Děkujeme za pomoc a spolupráci,“ žádají chorvatské úřady.

Podle ministerstva zahraničních věcí už do Chorvatska vycestoval konzul, a to i v souvislosti s jinými vážnými případy, které se v této zemi staly. „Náš konzul vyrazil na místo a řeší to spolu s místními úřady a policií. V posledních dnech se stalo více vážných událostí, které vyžadují součinnost,“ potvrdil mluvčí ministerstva zahraničních věcí Daniel Drake.

Ženu na snímcích poznávají obyvatelé Přerova, kteří o jejím zmizení diskutují na sociálních sítích. „Mělo by se jednat o sousedku z panelového domu, kde jsem bydlela a dnes žijí moji rodiče,“ uvedla jedna z diskutujících Iveta Kočířová. Podle jiných přispěvatelů odjela rodina do Chorvatska na dovolenou.