Graubner v promluvě k účastníkům bohoslužby připomněl, že jsme uprostřed voleb hlavy státu a že zuří válka na Ukrajině. "Do této situace přichází i k nám Ježíš se svou výzvou - začněte myslet jinak," řekl. Boží království je podle Ježíše v lidech, dodal. "Když v sobě necháte vládnout pravdu, spravedlnost a lásku, když budete vytvářet pokoj, a ne napětí, když budete vyzařovat lásku, a ne zlobu," uvedl.

Lidé by neměli podle Graubnera spoléhat na chytrost či "sílu a peníze mocných". A i když se někomu může zdát, že ve světě roste strach a beznaděj, boží království je blízko. "I přes ztrátu blahobytu, a dokonce konkrétní zkušenosti s chudobou, otevřete oči a také srdce. Nebojte se," řekl Graubner. S odkazem na svatého Pavla doplnil, že by lidé měli být zajedno a neměli by mít mezi sebou roztržky.

Účastníci bohoslužby si mohou v transeptu katedrály prohlédnout korunovační klenoty, u oltáře je vystavena lebka svatého Václava. Bohoslužbu zakončí modlitba za vlast, zpěv státní hymny a svatováclavského chorálu.

Návštěvníci bohoslužby tak uvidí i výstavu klenotů. Ta měla původně skončit v sobotu, Hrad ale před několika dny oznámil, že ji prodlouží. Pokračovat bude pro veřejnost od dnešních 14:30, dnes se na poklady českých panovníků mohou lidé přijít podívat až do 21:00, v pondělí a úterý pak vždy od 08:00 do 18:00.