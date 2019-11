„Bez vody je přibližně 2 800 lidí. Odstávka by měla být ukončena okolo 15. hodiny,“ uvedla mluvčí Severočeských vodovodů a kanalizací Iveta Kardianová.

Voda neteče například v Dukelské ulici, Na Vyhlídce, v Gagarinově, Nálepkově nebo ulici Na Pěšině. Na této ulici je také bynovská základní škola a školka. „Provoz jsme zatím, a to ani v jídelně, přerušit nemuseli, stihli jsme si vodu nabrat z cisteren,“ uvedl ředitel školy Michal Slavík s tím, že pokud by odstávka byla delší, pravděpodobně by musel omezit provoz.