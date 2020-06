Němeček měl k rezignaci podle svých slov tři důvody. Ty se týkaly především revitalizace Podmokel a práce tajemníka magistrátu Jaromíra Zajíčka.

Končící náměstek primátora Václav Němeček následně v průběhu jednání zastupitelů navrhl odvolat dalšího náměstka Vladislava Rašku (Náš Děčín), který má právě revitalizaci v této radě na starosti. Raška byl vystoupením Němečka podle svých slov nemile překvapen. Návrh na změny ve vedení města podal také opoziční zastupitel a kritik průběhu revitalizace Podmokel Tomáš Brčák (ODS), který navrhl odvolat celou radu.

"Myslím si, že jediná cesta, jak se posunout dál, je odvolat pana náměstka. Snažili jsme se to společnými silami napravit, ale již to nelze. Jako členové ANO jsme nebyli schopni spolupracovat na dalších problémech," uvedl v reakcích primátor Děčína Jaroslav Hrouda (ANO).

Následně přestala platit koaliční smlouva. "Zastupitelé za Náš Děčín vystupují ze závazku koaliční smlouvy, kterou jsme podepsali po komunálních volbách," uvedl náměstek primátora Vladislav Raška (Náš Děčín)

"Navrhuji, abyste odvolali také mne. Stejně by to měl navrhnout každý radní. Třeba pan primátor," řekl při jednání zastupitelů uvolněný radní pro školství a Smart City Ondřej Smíšek (Náš Děčín).

Po téměř tříhodinovém jednání zastupitelé odvolali prvního náměstka primátora, který měl na starosti územní rozvoj a investice. Pro odvolání Vladislava Rašky zvedli ruku 23 zastupitelé. Proti byli byli pouze tři zastupitelé za Náš Děčín, samotný Raška se hlasování zdržel.

Uvolněný radní Ondřej Smíšek (Náš Děčín) následně rezignoval na své místo v radě města. V té nyní zůstává pouze pět zástupců hnutí ANO. "Je to pro mne obtížné, protože běží hodně projektů. Nevím, jak budou pokračovat. Každopádně jsem připraven do nich znovu naskočit. V tomto složení by bylo pokračovat v nich velmi obtížné," uvedl Smíšek.

Zastupitelé pak odvolali také primátora Jaroslava Hroudu (ANO). Pro jeho odchod z funkce hlasovalo patnáct zastupitelů, proti bylo jedenáct a jeden se zdržel. Odvolán byl také náměstek Jiří Anděl (ANO) a radní Jiří Chára a Jan Palička (oba ANO). Jejich stranický kolega Martin Weiss pak sám rezignoval se slovy, že mu nynější dění připadá nedůstojné. Děčín tak přišel o celou radu města.

„Je to velice nezodpovědná věc. Ti lidé si možná vyřizovali nějaké osobní účty, nějaké antipatie. Dovolit si takto paralyzovat město kvůli nějakým neshodám je úplný nesmysl,“ reagoval na odvolání celého vedení města Jaroslav Hrouda, který chce nadále pokračovat v nastartovaných projektech.

„Nejčistším řešením po odvolání Vladislava Rašky a vypovězení koaliční smlouvy bylo odvolání celého vedení města. Jsou zde také signály o závažných problémech, které se týkají některých dotačních titulů, především pak do sportu,“ řekl opoziční zastupitel za Piráty Jan Šmíd.

Děčín bude navenek i nadále zastupovat odvolaný primátor Hrouda, většinově se na tom shodlo zastupitelstvo. Zároveň budou své funkce vykonávat ti radní, kteří byli odvoláni. Tedy podobně jako pracuje na nejvyšší úrovni vláda v demisi. To bude platit až do volby nového vedení, která by se mohla uskutečnit na konci srpna.

Do té doby ale jednotlivá politická uskupení v zastupitelstvu čekají složitá vyjednávání, na jejichž konci by měla být shoda na novém primátorovi a dalších členech rady. Podle Jiřího Anděla je možné, že o příštím vedení města se nebude vyjednávat mezi jednotlivými politickými subjekty, kterých je v zastupitelstvu devět, ale mezi jednotlivými zastupiteli. „Pokud nás někdo osloví, tak si k tomu rádi řekneme své. Rozhodně ale nyní nemáme nic v plánu, nepočítali jsme s tím, že se něco takového odehraje,“ dodal lídr Našeho Děčína Vladislav Raška.

Po posledních komunálních volbách vznikla v Děčíně koalice ANO, Náš Děčín a ČSSD, která měla těsnou většinu 14 hlasů z 27 zastupitelů. Podpovali ji také komunisté, kteří mají v zastupitelstvu dva hlasy.

Situaci sledujeme a budeme článek aktualizovat.