On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE

"V současné chvíli jsme se rozhodli testovat horníky z důlních pracovišť, kteří přišli do kontaktu s nemocnými kolegy," uvedla Svrčinová. Hygienici provádějí klasické PCR testy a výsledky prvních budou známé dnes odpoledne.

Nemoc se mezi zaměstnanci dolu a na něj navazující úpravny uhlí, který má celkem 1800 zaměstnanců, šíří v posledních dnech. V neděli tam bylo 17 nemocných horníků. V pátek 11 a o den dříve osm. "Jsme velmi rádi, že žádný ze zaměstnanců nemá závažný průběh nemoci, který by vyžadoval hospitalizaci. Provoz Dolu Darkov funguje beze změn a stále platí, že dodržujeme nastavená opatření tak, abychom zamezili šíření nákazy," řekl k situaci mezi zaměstnanci výkonný ředitel OKD Radim Tabášek.

Přísná opatření

Pro Důl Darkov platí podle Chattové přísná opatření. Hned při vstupu si musí každý pracovník vydezinfikovat ruce a projít před termokamerou. Společnost zajistila pro všechny zaměstnance dezinfekční prostředky a roušky. Pro důlní pracovníky pak platí povinnost nosit respirátory, rukavice a ochranné brýle. Také mají možnost si vyzvednout vlhčené dezinfekční ubrousky. Třikrát denně se dezinfikují společné prostory, šatny, výdejny a další místa.

Na všech dolech jsou také denně dezinfikovány dopravní nádoby a také vozy po dopravu zaměstnanců. Vedení společnosti pravidelně konzultuje vývoj situace se zástupci Sdružení hornických odborů, jejichž zástupce se každodenně účastní krizového štábu.

Hejtman Ivo Vondrák (ANO) po dnešním krizovém štábu kraje novinářům řekl, že otestováno by v souvislosti s nákazou na dole mohlo být ještě více než 300 lidí. "Chceme to co nejrychleji otestovat, abychom měli jistotu, že se ta nákaza nebude dále šířit. Bohužel prostředí toho hornického závodu je vždycky komplikované, protože je tam horko, lidé jsou blízko v kontaktu, takže to není nic jednoduchého," uvedl Vondrák. Podle něj ale kraj jinak nemá společnosti OKD, jak pomoci. "Nemůžeme této firmě, byť je vlastněna státem, jakkoliv finančně pomáhat. To je věc, kterou má v gesci vlastník," řekl Vondrák.

V Moravskoslezském kraji od počátku epidemie nemocí covid-19 onemocnělo 1184 lidí. Z nemoci se vyléčilo 775 osob. Počet úmrtí souvisejících s koronavirem za poslední dny nestoupl, je jich 39.