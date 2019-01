Lidé, kteří si chtěli v neděli dojít s nějakým zdravotním problémem do havířovské nemocnice, měli smůlu a museli cestovat do Karviné nebo Ostravy. Nemocnice totiž přerušila provoz pohotovosti pro dospělé a jako důvod uvedla, že ji nezajistili praktičtí lékaři.

Havířovská nemocnice | Foto: Archiv

Nemocnice o tom informovala na svých internetových stránkách. O tom, že v neděli nebude k dispozici žádný doktor, přitom vedení nemocnice vědělo minimálně v pátek, kdy upozornění na internetových stránkách zveřejnilo.

Výhodnější zavolat záchranku

Vážení pacienti, dne 6.1.2019 od 8:00 do 20:00 hod. je (z důvodu nezajištění služby praktickými lékaři pro dospělé) UZAVŘENA LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA PRO DOSPĚLÉ. Obraťte se, prosím, na nejbližší lékařskou pohotovostní službu pro dospělé v Nemocnici Karviná-Ráj.

Lidé z Havířova a okolí, kteří s ohledem na svůj zdravotní stav nechtěli podstupovat delší cestování a následné čekání na pohotovosti, tak měli výhodnější si zavolat záchranku. Její posádka by člověka ošetřila buď doma, nebo by rozhodla o převozu do nemocnice, a to i havířovské, kde byl běžný provoz zachován v plném rozsahu.

Kolaps havířovské pohotovosti je patrně první předzvěstí mnohem větší problémů, které se očekávají, až i další lékaři nebudou chtít sloužit přesčasy v rozporu se zákonem. Lékaři z nemocnice tvrdí, že jejich práce na pohotovosti není dostatečně ohodnocena, zatímco externím praktickým lékařům krajský úřad za odsloužené hodiny na pohotovosti platí více.