Z původní většinové koalice odešlo na konci listopadu uskupení Změna pro Hradec a Zelení (ZPHZ).

"I přes jednání zbývajících koaličních subjektů s opozičními uskupeními o možném doplnění koalice se do dnešního dne nepodařilo ustavit takovou většinu v zastupitelstvu města, která by byla pevným spojením demokratických stran a zajistila by stabilní vedení města Hradec Králové," napsali nyní ve společném prohlášení Soukup s Markem. Jejich prohlášení přichází těsně před pondělním jednání zastupitelstva, na kterém by zastupitelé měli posvětit stavbu nového fotbalového stadionu. Hradecká ODS poslední dva měsíce jednala o nové koalici s opozičními subjekty. Do dnešního dne ale k žádné dohodě nedošlo. ODS tak nadále zůstávala v menšinové koalici s ANO. Podle usnesení oblastní rady ODS však měli zástupci ODS odstoupit v případě, že se situace nevyřeší do březnového zastupitelstva. "Cílem tohoto kroku je vytvořit prostor pro vznik vedení města založeného buď na novém a pevném koaličním uskupení, či na principu „otevřeného“ vedení za účasti zástupců dalších stran a hnutí. Společným cílem všech zastupitelů města přitom musí být zajistit do termínu řádných komunálních voleb úspěšné pokračování započatých investičních projektů, oprav a zhodnocování majetku města, řešení následků probíhající pandemie a podmínek pro spokojený a aktivní život obyvatel města," zakončily kluby ODS a hnutí ANO společné prohlášení.

Podle Martina Soukupa si pondělním krokem ODS rozvázala ruce směrem k dalším jednáním s opozicí. "My i ANO jsme zjistili, že udržet původní projekt při životě už není možné a menšinová vláda nemá do budoucna smysl. Doufám, že nová vláda bude brzy, neboť město vedení potřebuje. Nejzazší termín je dubnové zastupitelstvo," řekl Deníku Soukup.

Varianta číslo jedna prý pro ODS udržení pozice primátora, byť to nemusí být Alexandr Hrabálek. S tím ale nesouhlasí opoziční strany HDK, Piráti, ZPHZ a Koalice pro Hradec. Krok ODS nepovažují opoziční strany za něco převratného. "Těžko říct, co to vlastně znamená. Skutečné vystoupení z koalice je to, že složí funkce. Martin Soukup to poslední dva měsíce opakovaně veřejně prohlašoval kvůli kolegům ze ZPHZ," okomentoval to Pirát Aleš Dohnal. Podobně hovoří i kandidátka opozice na post primátorky Pavlína Springerová z HDK. "Pro mě je to plácnutí do vody. ODS náš návrh odmítla a od té doby nás nikdo nekontaktoval. To vyjádření teď chápu tak, že budou dělat přesně to, za co kritizovali Martina Hanouska," řekla Deníku Springerová, kterou prý tento krok od ODS nepřekvapil.

To předseda zastupitelského klubu ANO Pavel Marek přiznává, že šance na účast v další koalici je pro jeho hnutí minimální. "I my máme vyjednávací tým a budeme hledat spojence. Oslovíme všechny strany v zastupitelstvu. S ohledem na dřívější vyjádření ostatních stran ale vidíme naše šance jako velmi malé," uvedl Marek, který je od konce února náměstkem primátora pro majetek. S tím, že může jeho angažmá v městské vládě trvat jen velmi omezenou dobu, prý počítal už při nástupu do funkce.