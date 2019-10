Soutěžit se bude ve třech kategoriích, a to mužské, ženské a dětské. Kromě skvělé zábavy je pro soutěžící motivací i možná výhra. „Nejlepší žena a muž získají tolik litrů piva, kolik hodí metrů,“ podotkl jeden z organizátorů mistrovství Martin Kratochvíl.

Holínky do soutěže budou připravené na místě. „Muži hází holínkou o velikosti 43 a váze jeden kilogram, ženy a mládež od deset let holínkou velikosti 38 o váze 700 gramů a děti do deseti let holínkou o váze 450 gramů,“ přiblížil Kratochvíl.

Samotný šampionát bude podobný hodu oštěpem. Používá se stejné rozběžiště a cílem je hodit holínku co nejdále do vytyčené výseče. Záleží pak na každém účastníkovi, zda bude chtít házet s rozeběhem, nebo z místa. Není to ovšem tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát. „Obtížnost odhodu byla zřejmá při prvních trénincích, kdy nemálo pokusů končilo mimo výseč a často i mezi diváky,“ prozradil organizátor.

Světový rekord Finů

Světový rekord v hodu holínkou drží Finové. „V mužské kategorii je zatím nejlepší Antti Ruusuvirt s výkonem 68,03 metrů a v ženské pak Elina Uustalo, která hodilo 49,35 metrů,“ upřesnil Kratochvíl. Právě od tohoto severského národu holínkové závody přišly. „Počátky hodů holínkou vedou do Finska, stejně jako v případě dalších bizarních soutěží typu hod mobilem, bažinový fotbal, chytání komárů, sezení v mraveništi nebo běhu s manželkou na zádech. První mistrovství v hodu holínkou pořádali v roce 1992 a od té doby se koná každoročně,“ připomněl Kratochvíl.

V České republice budou holínky létat vzduchem poprvé. „První mistrovství České republiky konané v Golčově Jeníkově je současně kvalifikací na mistrovství světa, které bude hostit v roce 2020 Francie,“ upozornil Kratochvíl. „Věříme, že co nejvíc místních získá status reprezentanta,“ přál si organizátor.

S nápadem pořádat tyto nevšední závody přišli organizátoři loni při loňské výsadbě jeníkovské lipové aleje ke 100 letům založení Československa. „Panovaly tehdy nevlídné meteorologické podmínky a nezbytnou výbavou každého sázejícího v deštivém a blátivém počasí byly právě holínky,“ zavzpomínal Kratochvíl. Akce má tak toto sázení připomenout.

Sportovci nezůstali pozadu

První holínkářský tým v České republice vznikl teprve před pár měsíci, a to právě v Golčově Jeníkově. „27. června tady na fotbalovém hřišti proběhl historicky první trénink hodu holínkou, kterého se zúčastnili zástupci místních rybářů, hasičů a skautů. Vždyť ti jsou s holínkami prakticky srostlí,“ jmenoval Kratochvíl.

Ani sportovci nemohli zůstat pozadu. „Proto se v odhodovém rozběžišti střídali vedoucí místních mladých fotbalistů a florbalistů. Velkou motivací pro trénující byla běžkyně Jarmila Kratochvílová, jejíž zaujetí a hody vzbuzovaly obdiv,“ vyzdvihl organizátor s tím, že zmíněná Jarmila Kratochvílová se zúčastní i samotného mistrovství.

„Pokud na louce nebo u sousedů na zahradě zahlédnete vzduchem létající holínky, nejedná se o italskou domácnost ani nevolejte psychiatru Chocholouškovi. To se jen házející poctivě připravují na podzimní republikový šampionát v Golčově Jeníkově,“ zasmál se Kratochvíl.