Možnosti zimního sportování v Jihlavě:



* Okruh pro běžkaře v areálu Českého mlýna

* kluziště na náměstí a na zimáčku

* Sjezdovka na Šacberku

Běžkaři nyní mohou na technickém sněhu ujet až šest set šedesát metrů, než se vrátí zpět na místo, odkud vyjeli. „Naším ideálem by bylo trať prodloužit na dvanáct set metrů, to ale tuto sezonu asi nestihneme, lyžaři se mohou těšit na další roky,“ usmívá se Kratochvíl s tím, že průměrná šířka jsou čtyři metry a podklad je dostatečně tvrdý, neboří se.

Rolba vyjíždí k úpravě vždy večer, během dne s ní ale při současném zájmu nelze vyjet. „Trať je hodně vytížená, optimální by byla úprava i přes den, ale to není možné. Po úpravě je potřeba, aby trať hodinu byla bez lyžařů,“ vysvětluje zástupce Lyžařského Jihlavska a opakuje že množství sportujících je zde obrovské. Souvisí to s tím, že na Jihlavsku aktuálně nelze běžkovat jinde než ve městě kousek od Vodního ráje.

Sportuchtiví návštěvníci přitom parkují vedle sociálního zázemí areálu. O víkendu vyšlo počasí a v sobotu pár aut stálo i na cyklostezce. „Je trochu zasněžená, tak není patrná a věříme, že to bylo z nevědomosti,“ soudí Kratochvíl a dodává: „Prosíme lyžaře, aby respektovali parkovací plochy k dispozici.“ V případě, že je plné parkoviště, dá se auto nechat u Teniscentra.

Zatímco kluziště na náměstí bude v provozu jen do konce ledna, běžkařský okruh by měl vydržet podstatně déle. „Předpokládáme, že nám sníh vydrží do konce března, nejlépe do poloviny dubna,“ odhaduje Martin Kratochvíl s tím, že na jeho výrobu byly potřeba tři tisíce kubíků vody z řeky. „Není nijak znehodnocená, postupným táním se bude vracet do svého přirozeného řečiště,“ uzavírá.