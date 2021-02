Majestátní strom nelze přehlédnout. Tyčí se takřka v centru obce těsně vedle silnice a po obvodu měří osm a půl metru. „Uvnitř má rozsáhlou dutinu, která pojme až deset dospělých lidí. Kvůli bezpečnosti to však moc často nezkoušíme,“ prozradil s úsměvem Jirků.

Kdo by si to ale chtěl ověřit, má smůlu. Dutý kmen už více než třicet let chrání dřevěná dvířka, která jsou zamčená.

Lípa velkolistá stojí coby kamenem dohodil od místního penzionu. „Když k nám zavítají turisté, tak u něj zaparkují a jejich první kroky směřují právě k lípě,“ pochlubil se jiřický starosta.

Přežila celou řadu úderů blesku a stala se námětem řady pověstí a bájí. „Podle jedné z nich v její dutině sídlil jiřický ponocný a nepozorovaně sledoval dění kolem,“ připomněl Miroslav Jirků.

Vážou se k ní ale i další. Například ta, podle níž je lípa vysazená na místě, kde našli zatoulanou kněžnu z hradu Orlík nad Humpolcem. Jiná vypráví o Janu Želivském, který pod lípou kázal o husitském učení. Ostatně strom je známý také jako lípa Jana Želivského.