On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE

Zažívá s nimi i aktuální koronavirovou situaci. „Pro nás se změnilo to, že nemohli do útulku chodit lidé, kteří chodili venčit naše pejsky. Často se nám o psy tímto způsobem chodí starat školáci bydlící na internátu. To v poslední době nebylo možné,“ vysvětluje Jana Andělové.

Současné rozvolňování protiinfekčních opatření však tento týden zrušilo i tuto nepříjemnost. „Od tohoto týdne už to zase možné je,“ doplnila milovnice zvířat. Téměř naproti útulku je poměrně rozlehlý lesopark, který je častým cílem venčení místních pejsků. „V létě ti fyzicky zdatnější pomocníci, ale i my chodíme s pejsky až k soutoku Labe s Cidlinou, kde se můžou psi i vykoupat a zchladit,“ říká zaměstnankyně útulku, kde v době naší návštěvy přebývalo 19 psů. Zařízení má kapacitu 21 psů, aktuálně je tedy téměř plné.

Zvýšené nároky

Pro provozovatelky útulku to v časech koronaviru znamenalo zvýšené nároky na venčení. Ale zvládly to. „Musím říci, že pro nás byla horší situace před koncem loňského roku, když vstupovalo v platnost povinné čipování. Lidé se skutečně zvířat zbavovali, v té době jsme nacházeli opuštěné psy často i po dvou.“

Sama žije v nedalekých Choťánkách a nyní už vlastního psa má. Jak jinak než z útulku. Je starý a slepý, pečuje o něj. Příjmení Andělová je v daném případě skutečně přiléhavé. Sama ví, jak je obtížné pro některé pejsky najít nový domov. „Nejhorší je to u starších a velkých psů. Ty nikdo nechce,“ povzdechne si.

Pokud by někomu chyběl blízký tvor, stačí zajet do poděbradského útulku sídlícího vedle fotbalového hřiště místní Bohemie a vybrat si.