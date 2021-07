V kempu Radava na Orlíku znovu hořelo, požár zničil další karavan i osobní auta

Řádí u Orlíku žhář? To je otázka, která napadne snad každého, když se dozví, že v kempu Radava na Orlíku znovu hořelo, a to v půl třetí ráno 23. července. Pouhých deset dnů poté, co tam rozsáhlý požár zlikvidoval jedenáct karavanů.

Oheň z pondělí 12. na úterý 13. července předvedl svou ničivou sílu v kempu Radava u Orlické přehrady. Při požáru hasiči vyhlásili 3. stupeň požárního poplachu, zasahovalo 10 cisteren a 4 dopravní automobily. | Video: Lenka Pospíšilová

"Shořel karavan, dvě osobní auta a dva přístřešky ke karavanům. Škoda je předběžně vyčíslená na 1,1 milionu korun," upřesnila mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů s tím, že poškozená byla i další vozidla, k žádném zranění lidí ale nedošlo. Na místě zasahovali profesionálové z Milevska a další čtyři jednotky dobrovolných hasičů. V kempu Radava, kde řádil oheň, se chystají změny Přečíst článek › "Příčina požáru je v šetření, totéž platí i pro předešlý požár," doplnila mluvčí s tím, že teorie o tom, jestli byly požáry založené úmyslně, jsou v tuto chvíli spekulacemi. Ze spánku ji probudilo praskání ohně. Místo kempu s karavany je jen spáleniště Přečíst článek › K předchozímu požáru došlo v pondělí 12. července kolem 22. hodiny v noci. "Hasiči likvidovali požár jedenácti karavanů, jednoho obytného vozu značky Avia a osobního auta značky Škoda Yeti. Požár zasáhnul les na ploše přibližně 70 x 70 metrů," uvedla tehdy Vendula Matějů. Škoda byla předběžně vyčíslená na 1,5 milionu Kč, podařilo se uchránit majetek za dva miliony korun.