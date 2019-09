Bývalo to skvělé kino. Nyní v Jasu vznikne třináct nových bytů

„Nepůjdem do Jasu ani do Siria,“ zpívá v písni Emigrant frontman skupiny Vypsaná fixa Michal Mareda a pravděpodobně jen stěží by v Pardubicích hledal člověka, který neslyšel alespoň o jednom z bývalých kin. Zatímco Sirius je ukryt v útrobách pardubického hlavního nádraží, budovu kina Jas si může v ulici Bratranců Veverkových prohlédnout každý.

Kino Jas v Pardubicích | Foto: DENÍK/Tomáš Kubelka

„Bylo to skvělé kino na 70milimetrové filmy. Mělo širokoúhlé plátno, a tak filmy jako Pomáda nebo Horečka sobotní noci byly i díky Dolby Surround naprosto úžasné. Ale to už je tak dávno,“ vzpomíná na kino Jas Jaroslav Kulhánek. Jas v budově významného architekta Karla Řepy fungoval od roku 1949 až do roku 2007. Unikátní prostory. Sklepy Mařatice nabízí čtvrt kilometru dlouhý labyrint Přečíst článek › Společně s kinem byla v budově následně provozována také hospoda Biohazard. „Filmy tehdy do Pardubic ještě jezdily vlakem, a protože v Biu bylo otevřeno už od deseti hodin ráno, přišly tam. Pan promítač z kina si při jejich vyzvedávání dal vždy malé pivo na stojáka, vzal filmy a šel promítat,“ popisuje Jana Šulcová, která v podniku pracovala. Několik let budova zela prázdnotou, uvažovalo se, že v ní vznikne diskotéka nebo dětské centrum, ani jeden z projektů ale neuspěl. Poté plány s kinem utichly a změnil se majitel. Nyní je budova bez střechy a obsadili ji dělníci, kteří bývalé kino přestavují na bytový dům. Vícepodlažní byty i komerční prostor V historicky zajímavých prostorách a sousedních objektech má vzniknout jeden komerční prostor a třináctka moderních bytů, některé z nich budou mezonetové. „Jedná se o menší nekomerční projekt, který bude uskutečněn v průběhu roku 2019. K prodeji máme několik bytů 2+kk, 3+kk a nádherný byt 4+kk,“ uvádí na svých stránkách realitní kancelář, která se má postarat o prodej bytů. Šest z nich již majitele našlo. Podle vizualizací na budově zůstanou charakteristická zaoblená okna a prostorný balkon. Co vše se změní, ale není jasné, jelikož se majitel odmítá ke stavbě vyjadřovat. „Řešili jsme jen zábor. Byla nám předložena projektová dokumentace, ale jelikož je to soukromá akce na soukromém pozemku, neměli jsme v této věci žádnou kompetenci,“ říká starostka prvního městského obvodu Alena Stehnová. V Moravském Berouně to vře. Řešte agresivitu nepřizpůsobivých, vyzývá petice Přečíst článek ›

Autor: Lada Součková