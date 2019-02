Městskou hromadnou dopravu v Kladně se i přes vytrvalé sněžení daří udržet v provozu. Spoje ale mají zpoždění a na některá místa vůbec nemohou jezdit. Situaci komplikuje neustálý příval sněhu. Kvůli chumelení také musel být uzavřen kladenský zimní stadion. Má v havarijním stavu střechu.

"Uvědomujeme si, že se lidé zítra potřebují dostat do práce. Proto se silničáři zaměřují především na hlavní tahy, trasy hromadné dopravy a okolí nemocnice. Přesto ale nelze na některá na místa vůbec jezdit. Mrzí nás to, omlouváme se a snažíme se o to, aby se situace nejen se změnou počasí zlepšila," říká primátor statutárního města Kladno Dan Jiránek a dodává: "Městská policie tak průběžně spolupracuje s firmou AVE, která má údržbu komunikací v Kladně na starosti. Pokud je nějaký problém, strážnicí společnost informují a ta má operativně konat."

Primátor dodává, že z bezpečnostních důvodů byla mimo jiné uzavřena přetlaková hala Brjanská a Tenisový areál SK. Otevřeny budou, až to počasí dovolí.

V neděli odpoledne vyhlášený kalamitní stav platí v Kladně do odvolání. Protože sněhu napadlo víc než 20 centimetrů, budou ho nákladní vozy odvážet za město. Samostatnou kapitolou je zimní stadion. Prostor určený pro zimní sporty musel být paradoxně právě teď v zimě uzavřen, střecha stadionu je totiž v havarijním stavu.

"Tolik sněhu na Kladně bylo naposledy v roce 2010. Vyjela všechna dostupná technika. Uklízí průběžně, průběžně ale taky sněží. Proto všem moc díky za trpělivost a případné podněty a poznatky z terénu," vzkazuje primátor Kladna Dan Jiránek. #vystraha #snih #uklid #kladno pic.twitter.com/hW0n1PXJmt — MestoKladnoCZ (@MestoKladnoCZ) 3. února 2019

"Bohužel bývalé vedení města, které správu věcí veřejných zajišťovalo ještě loni v září, havarijní stav střechy zimního stadionu neřešilo. Teď je situace kritická a mohla by být pro lidi nebezpečná. Museli jsme to bezodkladně řešit, střechu neustále monitorujeme," říká radní statutárního města Kladno pro sport a cestovní ruch Jiří Chvojka a dodává: "Podle zprávy o technickém stavu na střeše sníh nesmí být. Sportovní areály Kladno ve spolupráci s horolezci proto od rána hustou nadílku průběžně odstraňovali a s odklízením sněhu budou pokračovat, jak se rozední."

Kladenská radnice na opravu střechy zimního stadionu připravuje projekt. Kalamitní stav kvůli vytrvalému sněžení byl v Kladně vyhlášen v neděli odpoledne. Krizový štáb se má znovu sejít v pondělí ráno, podle aktuální předpovědi má v pondělí ve městě přestat chumelit.