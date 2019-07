V klášteře lákají na živé pivo. Lidé ochutnají desítku i dvanáctku

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Po sedmasedmdesáti letech se vrátila do areálu kláštera cisterciaček v Předklášteří na Brněnsku výroba piva. Do budovy bývalých stájí vedle rozsáhlého areálu bývalého pivovaru. Je to první klášterní výrobce zlatavého moku na Moravě.

Lidé tam ochutnají spodně kvašenou desítku i dvanáctku. „Chceme se soustředit na nefiltrovaná živá piva, pasterizované je pro mě mrtvé. Chystáme i pozapomenutý Zwickl, takzvaný zimní ležák,“ řekl předseda představenstva a sládek Jan Maláska. Klášterní pivovar Porta Coeli

-místo: v areálu kláštera cisterciaček v Předklášteří na Brněnsku

-objem: letos uvaří asi 500 hektolitrů, do dvou let plánují 3000

-druhy vařených piv: světlá desítka a dvanáctka, nefiltrované Letos nový pivovar uvaří asi pět set hektolitrů piv, v následujících dvou letech plánuje rozšířit svou výrobu až na tři tisíce hektolitrů. Čepovat ho budou v pivovaru i v jedné restauraci v nedalekém Tišnově. „Asi patnáct procent budeme lahvovat. Chceme i do maloobchodní sítě,“ přiblížil místopředseda představenstva Radek Holešinský. Cíl majitelů pivovaru je vrátit život a činorodé dění do areálu kláštera. „Věřím, že pivovar obyvatele vyláká z domovů,“ zmínila starostka Předklášteří Petra Bendová. Akcionářem je i řád, který je také pronajímatel budovy. Pivo chtějí jeho představitelé nabídnout jako dárek turistům. „Je to pravý klášterní produkt pro návštěvníky. Lidé něco podobného chtěli,“ uvedl správce klášterního majetku Jiří Chrást. Zamkla se v bytě a ztratila klíče. K seniorce se strážníci dostali oknem Přečíst článek › V okolí je několik pivovarů, jen tři v Tišnově. Majitelé nového se konkurence nebojí. „Spíše ubíráme poptávku průmyslovým pivovarům,“ vzkázal Holešinský.

Autor: Michal Hrabal