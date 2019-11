ATC Space je stoprocentní dceřinou společností německé Aerotech Peissenberg (ATP). ATP je známým výrobcem leteckých motorů a dílů do plynových turbín a ATC Space je primárně aktivní v kosmickém průmyslu. Díky společnosti ATC/ATC Space už se v České republice, i v Klatovech, vyrábí komponenty pro Ariane 5, nosné rakety, která je součástí vesmírného programu evropské kosmické agentury ESA Ariane. Na základě rozhodnutí Vlády ČR a Ministerstva dopravy ČR z roku 2016 připojit se do programu Ariane 6, získala společnost ATC Space smlouvu na vývoj a výrobu postranních posilovacích struktur (urychlovacích motorů), tzv. ESR Forward a ESR Rear Skirt. „Ve výrobní hale se budou dělat dva celkové systémové díly, velké části na poháněcí boční rakety Ariane 6,“ uvedl jednatel ATC Space Pavel Dobeš.

„Skládají se z velkého množství menších hliníkových dílů. Předpokládáme, že na konci roku 2020 dojde k prvnímu historickému startu Ariane 6 ve francouzské Guyaně. Tím, že vyrábíme v Klatovech jednotlivé díly, jsme získali možnost, že Česká republika poprvé v historii bude mít českou vlajku na raketovém nosiči Ariane 6, což si myslím, že je významný milník i pro českou kosmonautiku a vůbec vesmírný průmysl České republiky do budoucna za což jsem moc rád,“ pokračoval Dobeš.

Na Ariane 6 pracuje celá Evropa, v Klatovech se vyrábí zhruba jedno až dvě procenta z celkového počtu součástí.

Z otevření nové haly má radost i starosta Klatov Rudolf Salvetr. „Je dobře, že se otevřela hala nejednoduché montovny, ale sofistikované výroby. Považuji to důležité zejména s ohledem na studenty průmyslové školy, případně i vysokoškolské technických směrů, především s univerzitou v Plzni je snaha firmy navázat spolupráci. Myslím, že je to příležitost i do budoucna pro rozšíření kvalifikovaných pracovních míst v našem městě,“ řekl starosta, který rovněž vítá, že právě v Klatovech působí takto specializovaná firma.

V nové hale najde práci až 60 lidí. Bude se tam vyrábět 20 až 30 let podle toho, jak bude kosmický program a vývoj Ariane 6 pokračovat.