Například v zóně Předlice, které zaplavují kamiony především z balkánských zemí o všech víkendech a státních svátcích včetně těch německých. Jejich řidiči po sobě nechávají velký nepořádek, navíc přitahují prostitutky.

Jak potvrdil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Studecký, inženýři státního podniku už dokončili studie projektů, které pak předloží centrální komisi ministerstva dopravy ke schválení kvůli přidělení peněz na další přípravu. „Zároveň řešíme změny územních plánů. V případě dálnice D8 Koštov jsme záměr projednávali s krajem, městem a zástupci dotčených obcí, kde budeme žádat o změnu územního plánu,“ informoval Studecký.

Obavy z hluku a zásahu do krajiny

Město Trmice ovšem nadšením pro stavbu nehýří. Má obavy z hluku, ze stavby dalšího nadjezdu a velkého stavebního zásahu do krajinného rázu zdejšího údolí. „ŘSD nám představilo projekt během jednání na ústeckém magistrátu. Budou nás žádat o stanovisko zastupitelů k provedení změny územního plánu,“ přiblížila zdejší starostka Jana Oubrechtová.

Na parcelách, kde by chtěli silničáři vybudovat dálniční odpočívadlo, počítá územní plán pouze se zemědělskou půdou a loukami. V podstatě na dohled pak město naplánovalo rozvojové plochy pro stavbu rodinných domků. „Sice hovořili o hlukové studii a EIA, ale i tak myslím, že by bylo lepší stavět u Varvažova, kde už odpočívka je, navíc tam mají i vhodnější terén,“ doplnila starostka.

„Jakmile jednou dáme souhlas, už to pak nelze zastavit,“ poznamenala trmická starostka.

Opozice v Trmicích zatím o záměru ŘSD neví. „To slyším poprvé. V minulosti jsme řešili kamiony v souvislosti s průmyslovým lihovarem, a to se nikomu nelíbilo. Osobně se stavbou odpočívadla nesouhlasím, ale nejdřív si musím obstarat pořádné informace,“ reagoval například zastupitel Martin Bajger.

Třetina pozemku, kde by mělo parkoviště pro kamiony vzniknout, se rozkládá v katastru Řehlovic. Ani tam na plán nenahlíží příznivě. „Neplaneme pro to nadšením, protože máme jiné plány, dotýká se to negativně Nových Stadic. Jejich obyvatele už dálnice obtěžuje dost, hlavně hlukem,“ připomněl místostarosta Řehlovic Alfred Dytrt.

Naopak pro jsou firmy v Předlicích. „Je to varianta, která by mohla výrazně ovlivnit problém s řidiči kamionů v průmyslové zóně k lepšímu. Ale bude to běh na dlouhou trať vzhledem k nutným změnám územního plánu,“ konstatoval Jan Holub, který pracuje v jedné z předlických firem.

Ty v minulosti jednaly s policií, městem i krajem o nápravě trablů, které s „kamioňáky“ mají. Odmítaly přitom podle nich polovičatá řešení, jako jsou zákazy vjezdu, jelikož by to prý potíže nevyřešilo, pouze přesunulo na jiné místo. Podobně se k tomu staví i dopravní policie.

Odpočívadla na dálnici D8

Na dálnici D8 je v současnosti 6 odpočívek s celkovou kapacitou 152 stání. D8 Klíčany v km 2,8 vpravo – 10, v km 3,1 vlevo – 20 stání. D8 Siřejovice v km 43,8 vpravo – 23, v km 44,2 vlevo – 24 stání. D8 Varvažov v km 77,7 vpravo – 48, v km 78,1 vlevo – 29 stání. Pokračuje rozšiřování odpočívky v Siřejovicích o 37 stání, následuje plánované rozšíření parkoviště ve Varvažově o celkem 94 stání. ŘSD též plánuje vybudování 4 nových malých, 2 středních a 1 velké odpočívky s kapacitou 263 stání.