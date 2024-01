„Práce na obchvatu by měly začít příští rok. Když všechno půjde podle plánu, předpokládá se jeho uvedení do provozu v roce 2026,“ sdělil mluvčí ŘSD Adam Koloušek.

Na konci roku 2022 začala výstavba desítky let očekávaného obchvatu Klatov, v roce 2024 bude zprovozněn. Součástí stavby je jedenáct mostů, tři okružní křižovatky a také sedm protihlukových stěn. Jak práce postupují, mohou lidé sledovat neustále. Řidiči se po obchvatu projedou již v roce 2024.

„Stavba obchvatu Klatov je dlouhá zhruba 7,5 kilometru. Pokud vše půjde hladce, tak bychom v listopadu 2024 chtěli stavbu zprovoznit a v květnu 2025 zcela dokončit,“ uvedl ředitel Ředitelství silnic a dálnic Plzeň Miroslav Blabol. V srpnu by mohla být zprovozněna již první část.

Úprava nejrušnější plzeňské křižovatky

V druhé polovině roku 2024 čeká velká akce Plzeň. Půjde o kruhový objezd U Makra a jeho přestavbu. Jde o největší a nejrušnější plzeňskou křižovatku, která ve své nynější podobě kapacitně nevyhovuje provozu, který na ni přivádí Západní okruh.

„Úpravou vznikne světelně řízená turbookružní křižovatka se třemi částečně stavebně oddělenými pruhy,“ řekl náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar. Přestavba se uskuteční ve dvou navazujících etapách, kdy se uzavře vždy jen jedna polovina objezdu. Úprava kruhové křižovatky by měla zlepšit její průjezdnost.

„Už před vjezdem do křižovatky bude nutné zařadit se do správného pruhu, který potom řidiče vyvede do požadovaného směru. Nebude nutné přejíždět mezi jízdními pruhy na okružním pásu, čímž by se měla zvýšit plynulost jízdy,“ vysvětlil ředitel ŘSD Správy Plzeň Miroslav Blabol. Finální podobu dostane křižovatka v roce 2025 a přijde zhruba na 150 milionů korun.

Cyklostezka Plzeň - Chrást.Zdroj: Deník/Pavel Bouda

Novinkou především pro cyklisty bude trasa po zrušené železnici, které se dočkají v létě. Z někdejší dvoukolejné dráhy nechala Správa železnic odstranit koleje i pražce a na ponechaném štěrkovém loži vznikne mezi Bukovcem na okraji Plzně a Chrástem tři a půl metru široká a zhruba pět kilometrů dlouhá asfaltová cesta. „Bude stát 36 milionů, přičemž osmdesát procent nákladů pokryje unijní dotace,“ sdělil krajský náměstek pro dopravu Pavel Čížek.

Další necelé tři kilometry mezi Bukovcem a čtvrtí Doubravka přidá město Plzeň. „Bude to nejzásadnější cyklistická stavba příštího roku, v návrhu rozpočtu na ni máme patnáct milionů,“ doplnil náměstek primátora pro oblast dopravy Aleš Tolar. Na rozdíl od krajského bude tento úsek vedený ve dvou stopách – jedna bude pro cyklisty, druhá pro pěší.

Radnice zároveň zajistí propojení na stávající cyklostezky v okolí.

Opravy se nevyhnou ani Šumavě

Na stavební ruch se budou muset připravit také návštěvníci Šumavy. V roce 2024 se začne s opravou posledních částí průtahu Železnou Rudou. Lidé tak budou muset opět počítat s uzavírkami. „Jakmile to dovolí povětrnostní podmínky, tak se začne s třetí etapou rekonstrukce. Doufáme, že během letních prázdnin bude kompletně hotovo a budeme mít dokončen průtah centrem,“ uvedl starosta Filip Smola.

V roce 2024 půjde o úsek mezi městským úřadem a železničním přejezdem. „Opravu na celkem 574 metrech komunikace provádí pro Ředitelství silnic a dálnic společnost Silnice Klatovy, a. s., která uspěla ve výběrovém řízení s cenou stavby ve výši 49,5 milionu Kč bez DPH,“ informoval Koloušek.

Rekonstruovat a stavět se ale nebude jen na silnicích, ale i na železnicích. Modernizace se dočká šestatřicetikilometrový úsek železniční trati Stod – Domažlice. Bude kombinací novostavby dvoukolejné trati Stod – Holýšov a Blížejov – Domažlice a elektrizace stávající linie Holýšov – Blížejov. Stavba, která by měla začít v roce 2024, je rozdělena na čtyři etapy, které už mají kladný posudek EIA. Vlaky tam budou jezdit rychlostí až 200 kilometrů za hodinu a na části Stod – Holýšov bude kilometrový tunel.

Koridor Stod - DomažliceZdroj: Správa železnic

„Nyní se zpracovává dokumentace pro územní rozhodnutí,“ sdělila mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová. Jde o nejdelší a nejsložitější úsek připravované modernizace tratě Plzeň – Domažlice – státní hranice s Německem a vyjde na více než 14 miliard korun.

Změny se dotkly i dopravců

Změny se dotkly dopravců na tratích v Plzeňském kraji. Spoje na trati z Plzně do Horažďovic předměstí a vybrané vlaky na trase Plzeň – Pňovany nově provozuje Arriva vlaky s. r. o., která převzala stávající moderní elektrické jednotky RegioPanter od Českých drah. „Od Českých drah odkoupíme devět jednotek, které na této lince v současnosti jezdí. Byly totiž pořízeny s pomocí evropských dotací. Převod vlaků nakoupených za dotace z jednoho na druhého dopravce zatím nikdo v republice neprovedl,“ sdělila Arriva po podpisu smlouvy.

Větší změny nastaly i v oblasti Pošumaví, kde na trati Horažďovice předměstí – Sušice – Klatovy – Domažlice převzala dopravu společnost GW Train. Zajišťuje ji výhradně moderními částečně nízkopodlažními motorovými jednotkami Stadler RS1 v barvách Plzeňského kraje.

„Zkušební provoz ukázal, že vozy Stadler RS1 jsou ideální do podmínek s náročnějším stoupání trati. Každé vozidlo má totiž dva motory, takže dynamika vozidla je výborná a jízda pohodlná. Souprava je i dobře odpružená, protože podvozek je uložen na vzduchových měchách a to znamená, že jízda je klidnější i na nerovné trati,“ vysvětlil při předváděcí akci zástupce provozovatele GW Train Regio František Adolf.