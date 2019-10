"Na jeden prodejní den vyrábím deset dní," konstatuje Marcela Palíšková. Uznávaná umělkyně je samouk, ale svému řemeslu se oddala naplno.

"Keramika mě zaujala už v dětství. Bohužel tenkrát tomu doba nepřála, tak jsem se vyučila prodavačkou. Po revoluci začaly vznikat keramické kroužky, tak jsem je začala navštěvovat. Našla jsem tam i kamarádku, která se tomu hodně věnovala a prakticky mě k tomu zpátky přivedla," vzpomíná na začátky Marcela Palíšková a dodává: "Po mateřské jsme se rozhodla, že se tím pokusím uživit. To bylo v roce 1998."

Začátky byly těžké. "Začali jsme s manželem objíždět jarmarky ve městech i vesničkách. Zájem o naše výrobky byl vždycky, ale bylo to tak pouze na přežití," vzpomínají s úsměvem manželé Palíškovi a Marcela doplňuje: "Bylo to jen na materiál, první rok jsem vydělala pouze na pec."

Ekonomicky se začaly investice vracet po pěti letech. "To už jsem začala vydělávat. Já to ale pořád brala jako koníčka, manžel chodil normálně do práce. Přidal se ke mně až v roce 2008," připomíná vznik rodinné firmy Marcela Palíšková.

Zájem je i ze světa

V současnosti je o výrobky keramiky z Křenůvek velký zájem. "Zákazníci si nás najdou, protože se jedná o ruční práci. Je to jiný styl, než u pouze malované keramiky. Vyrytí a přebroušení je sice náročné, ale líbí se," zamyslel se Zdeněk Palíšek.

"Lidi se k nám vracejí kvůli dekoracím. Každý vyrobený kus je originál. Nesnažíme se do dekorací vnášet cizí prvky, je to čistě česká řemeslná práce," dodává Marcela Palíšková. Zkrátka na keramice od Palíšků afrického slona nebo žirafu nenajdete.

Zajímavostí je, že se keramika z Křenůvek nedá sehnat jinak než na jarmarku nebo si ji přímo objednat u výrobce. "Objíždíme velké jarmarky, už máme své destinace. Do obchodů nedodáváme. Prodáváme i na Slovensku, nejvzdálenější zakázka došla z Austrálie. Zájem projevila na jarmarku v Berouně i paní z Kanady," říká Marcela Palíšková.

Úspěchy na soutěžích

Na konci září získal výrobek z Křenůvek i prestižní druhou cenu na Hrnčířském jarmarku v Kunštátu. "Letošní téma bylo lampa. Každý rok je téma jiné. Napadlo nás to při procházce po lese. Našli jsme krásný kus dřeva a byla inspirace," popsala nápad Marcela Palíšková, která na kunštátském jarmarku zvítězila se svým tácem již před dvěma lety a brala tam i třetí příčku za vázu.

"Takový soutěžní výrobek se dělá pro radost. Časově nejde spočítat, kolik trvá jeho výroba. Nejprve musí v hlavě uzrát nápad, pak se realizuje," dodává Zdeněk Palíšek.

Manželé Palíškovi žijí v oáze klidu mezi lesy v Křenůvkách, vesničce deset kilometrů od Prostějova. Vytvořili si zde hrnčířskou dílnu, malé muzeum a nádhernou zahradu. Do světa pak plody této své pohody posílají prostřednictvím originálních keramických výrobků.