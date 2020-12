Problémy s nimi však byli podle starosty Zdeňka Wettera i v okolí autobusových zastávek, kulturního domu nebo u koupaliště.

Zastupitelé ve čtvrtek schválili novou obecní vyhlášku, která pití alkoholu na veřejnosti ve zmíněných lokalitách v určitých úsecích zakazuje. „Místním například vadilo, že na náměstí se pohybují podnapilí lidé z tamní ubytovny. Problémy s pitím alkoholu na veřejných prostranstvích byly i na jiných místech. Ta jsme vytipovali a zanesli do vyhlášky. Bez ní je možnost nějakého postihu obtížná,“ informoval Wetter.

Vyhláškou se tak ve městě rozšířila plocha, kde je už ze zákona pití alkoholu na veřejnosti zakázáno. Například v okolí školy, zámku nebo hřbitova. „Teď v poslední době alkoholových výstřelků na náměstí ubylo. Poslední si pamatuji někdy z jara. Podle mě šlo o dva tři lidi, co tu byli ubytovaní a dělali nepořádek. Asi se už zklidnili,“ řekl Deníku muž, který žije přímo na náměstí v centru Kunštátu. Nepřál si zveřejnit jméno, redakce ho ale zná.

Výjimka z nové vyhlášky však bude platit například v době pořádání akcí v režii města. Podle Wettera zatím na její dodržování dohlédnou při namátkových kontrolách města státní policisté. Do doby, než bude mít Kunštát obecního strážníka. „Poslední strážník, co jsme měli, dosloužil a odešel do důchodu před dvěma lety. Poté nebyla na zastupitelstvu shoda, zda tento post znovu obsadit nebo ne. Pak jsme zase měli problémy najít vhodného uchazeče. Je to komplikovanější a nechceme výběr uspěchat. Od strážníka si slibujeme hlavně prevenci, dohled při dodržování pořádku ve městě, u parkování a při městských akcích. I co se týká bezpečnosti,“ upřesnil kunštátský starosta.

Vyhláška zakazující pití alkoholu na veřejnosti platí také v Blansku, ve Svitávce nebo ve Velkých Opatovicích. „V Blansku porušují lidé vyhlášku o zákazu pití na veřejnosti zejména v parcích a na pěší zóně v centru. Ve většině případů se jedná o bezdomovce. Dávat jim pokuty se míjí účinkem. Jsou nevymahatelné a hlavně nemají v tomto případě žádný výchovný efekt. Jen tím zahltíme úředníky. Z místa opilce vykážeme a za chvíli jsou zpět,“ řekl šéf blanenských strážníků Martin Lepka.

A jaká je situace v sousedních okresech? Například v Břeclavi je pití alkoholu na veřejnosti zakázáno už několik let. Tamní městská vyhláška také zakazuje užívání drog a psychotropních látek. Nejčastěji řeší policisté prohřešky v prostoru hlavního nádraží, parku a okolí obchodního centra Břeclove. „Nejvíce je to v teplých měsících, kde se v těchto lokalitách zdržuje nejvíce lidí. Většiny přestupků se dopouštějí lidé z okraje společnosti, bezdomovci,“ řekla mluvčí Městské policie Břeclav Lenka Rigó.

Za porušení vyhlášky mohou strážníci udělit na místě pokutu až deset tisíc korun. Ve správním řízení to však může být až sto tisíc. „Letos jsme řešili dvaapadesát událostí tohoto typu. A celkově strážníci rozdali pokuty za více než dvaapadesát tisíc korun,“ doplnila policistka.