Lidé díky stránce zjistí, jakou jezdí tramvaje v určitých úsecích rychlostí nebo jak musí řidiči dodržovat čas. „Cestující si myslí, že počkat deset sekund je v pohodě, ale pak se čas sečte a čekání se nevyplatí. Na dalším semaforu nemusí vyjít zelená,“ poznamenal Šimek.

Cílem je přiblížit lidem městskou hromadnou dopravu v Brně. „Je to i příjemné osvěžení pro řidiče. Připomenou si trasu, kterou tolik nejezdí,“ uvedl.

Návštěvníci webu mohou zavzpomínat i na trasu tramvajové linky 12 z Technologického parku do Komárova. Nyní totiž jezdí do Juliánova. „Nostalgie,“ okomentoval na facebooku například Tom Straka.

Pohled ze šaliny:

- co webové stránky přibližují: fungování brněnské městské hromadné dopravy i práci řidičů

- co ukazují videa na webu: jízdu tramvají, trolejbusů i některých autobusů, které jezdí po Brně

- co se lidé dozvědí: rychlost jízdy i čas mezi jednotlivými zastávkami

Projekt chválí i další lidé. „Parádní videa. Ta práce, co s tím máte, se vyplatí,“ poznamenal Misa Ludvík. Šimkovi přišla pochvala i od Čechů žijících za mořem, kteří si tak připomínají dřívější časy.

Kromě všech tramvajových linek stránka přibližuje také trolejbusy, které jezdí po Brně. „Pracujeme postupně také na autobusových linkách. Navíc mě oslovil fanoušek strojvůdce, že by mi natočil i nějaké přilehlé vlakové trasy, které by pak bylo možné zhlédnout,“ přiblížil Šimek. Na webu už je například autobusová linka 84.

Na nápad přišel Šimek po debatě s kamarádem programátorem. „Bavili jsme se, jak by se dal využít potenciál mé kamery, která využívá GPS souřadnice,“ poznamenal muž, který v Brně jako brigádník řídí tramvaj i trolejbus.