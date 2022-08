„Promenáda mezi Puppem a Vřídlem praská ve švech, kolik je tam turistů. To tu nebylo ani o festivalu. Odpadkové koše ale nestíhají, odpadky už nemají lidé kam odkládat. To rozhodně nedělá dobrou pověst našemu městu, které by mělo být čisté,“ obrátil se na redakci majitel hotelu Maltézský kříž Petr Ptáček.