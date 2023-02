Unikátní systém. Robot v sokolovské nemocnici naskladní či vydá léky

Klient vstoupí do lékárny a zhruba 80 procent času, který tam stráví, se lékárník zabývá tím, aby našel to, co potřebuje. Zbylý čas věnuje přímo klientovi a vysvětluje mu, jak s medikamenty nakládat. V lékárně sokolovské nemocnice to bude nově přesně naopak. Lékárníci se budou věnovat klientům. Léky bude mít na starosti první plně automatizovaný lékárenský robotický skladový systém v České republice.

V republice jedinečný systém si umí poradit i s hromadou lékových krabiček, které lékárník vysype na dopravník | Foto: Deník/Antonín Hříbal