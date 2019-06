„Našel jsem ji v lese mezi Petrovicemi a Slavkovicemi, a to v místě, kde jsem lesklokorku lesklou objevil už asi před pěti lety,“ prozradil lokalitu nálezu Oldřich Pojezný.

Mykolog na místo, kde kdysi vzácnou chorošovitou houbu nalezl, chodil rok co rok. Štěstí mu ale přálo až nyní. „Nikdy se tam neobjevila, až letos jsem ji našel asi sto padesát metrů od původního stanoviště,“ uvedl Oldřich Pojezný.

Protože jde o poměrně malý a nedovyvinutý exemplář, pokouší se mykolog vzácnou houbu dopěstovat v domácích podmínkách. „Dal jsem ji do rašeliny, ale je to jen takový pokus,“ podotkl Oldřich Pojezný. „V konečném stadiu by se mohl vyvinout i klobouk, který jí teď chybí,“ dodal.

Několik druhů lesklorek

Lesklokorka lesklá je zvláště ceněna v tradiční čínské medicíně. „Léčí se s ní také onkologická onemocnění,“ upřesnil mykolog.

Lesklokorek se v našich lesích vyskytuje hned několik druhů. Lesklokorka lesklá je z nich nejvzácnější. „Lidé si často myslí, že ji našli, ale většinou najdou této houbě velmi podobnou lesklokorku pryskyřičnou. Před třemi lety jsem našel velký trs lesklokorky pryskyřičné na kmeni prastarého dubu,“ sdělil Oldřich Pojezný.