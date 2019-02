Svateb podle statistik výrazně neubývá. Jen v samotném Liberci se od roku 1960, tedy téměř šest desítek let, drží číslo mezi 500 až 700 sňatků ročně. Čísla poklesla jen loni a předloni. Co se ale změnilo, jsou místa, která si snoubenci vybírají. „Svatby na úřadech, respektive v obřadních místnostech ustupují,“ dokládá vedoucí oddělení matrik Krajského úřadu v Liberci Jaroslava Ježková.

V Liberci se mimo radnici odehrává čtvrtina svateb, v České Lípě celá třetina a nejmarkantnější situace je v Jablonci, kde se mimo budovu funkcionalistické radnice bere až 80 procent párů.

„ANO“ SI ŘEKNOU NA ROZHLEDNĚ

Na Jablonecku patří mezi nejoblíbenější místa rozhledny. Dřív to byla ta na Slovance, teď si snoubenci slibují věrnost na vrchu Nisanky. „Vzpomínám si, že jsme jednou s paní matrikářkou Gottwaldovou šplhali i na věž bývalého hotelu Petřín, odkud je krásný výhled na celé město,“ prozradil ředitel Městského divadla v Jablonci a městský zastupitel Pavel Žur.

Mezi oblíbené lokality na Jablonecku patří i kostelík v Loučné, Bedřichově nebo Nová Louka u Šámalovy chaty v Jizerských horách. Oddávalo se i v jabloneckém divadle.

V Liberci si lidé kromě historické radnice volí třeba i opravenou budovu bývalých lázní sloužící jako galerie, ale i kapličku U Obrázku v Ruprechticích, hotel Orion nebo vrchol Ještědu. Ve výčtu nechybí ani liberecká přehrada. „Oddávali jsme na lodičce uprostřed přehrady, je to už několik let a zatím to žádné jiné místo v tomto směru nepředčilo,“ popsala vedoucí liberecké matriky Ivana Jadrná.

O zábavu mají postaráno i ve Frýdlantu, kde se jen loni brala mimo radnici celá polovina lidí. „Nejkurióznějším místem, na kterém jsme oddávali, je ostrov na rybníce v Dolní Oldříši, na tvrzi Oldřiška. Ani ne tak kvůli samotnému ostrovu, kde obřad probíhá, ale protože se tam dostanete pouze na loďce. I když loni bylo takové sucho, že jsme se na ostrov poprvé dostali suchou nohou,“ svěřil se starosta Frýdlantu Dan Ramzer. Dalším výjimečným místem, kde oddával, byl prostor u větrných elektráren na Vysokém na Albrechtickém kopci.

ZA VÝJIMEČNOST SE PLATÍ

Mezi oblíbená místa patří u svatebčanů také hrady a zámky. A to nejen pro Čechy, ale zejména pro cizince, které láká novogotický Sychrov s romantickým parkem. „Podle našich informací tvoří cizinci až 40 procent svatebčanů,“ popsala Jaroslava Ježková.

Podle ní sem nejčastěji míří svatebčané z Ruska, Ukrajiny, Izraele, Slovenska, ale i Francie, Německa, Polska či Anglie. Za svatbu v parku nebo kapli si zámek účtuje 8 tisíc, za svatbu v královském apartmá 10 tisíc. Ještě dráž ale vyjde svatba v Rytířském sále frýdlantského zámku, jehož pronájem vyjde na rovných 35 tisíc.

Pokud ale chtějí svatebčané ušetřit, pak je na místě vybrat si obřadní síň příslušného úřadu, a to ani nemusí být ten v místě bydliště snoubenců, a strefit se do dnů a hodin, které jsou ke svatbám určené. Pokud se svatebčané rozhodnou pro jiný den a čas nebo místo, například na zahradě rodinného domu, pak zaplatí správní poplatek ve výši tisíc korun.

Pokud se lidé rozhodnou pro církevní sňatek, nemusí jako v minulém režimu absolvovat ještě jeho civilní obdobu na úřadu. Stačí jim potvrzení z matriky, že sňatku nebrání žádná legislativní překážka. Například jiný manžel či manželka. Podle Jaroslavy Ježkové tvoří církevní sňatky v našem kraji jen asi 10 až 15 procent. „Nesmíme zapomínat, že žijeme na severu Čech, podstatně více obřadů v kostele bude zřejmě na jižní Moravě, kde je více věřících,“ dodala.

Svatby se odehrávají ale i na méně příjemných a radostných místech, než jsou ty vyjmenované. „Například loni jsme měli jednu svatbu ve věznici ve Stráži pod Ralskem. Povolit ji musí ale ředitel zařízení,“ upozornila vedoucí krajské matriky. Oddávalo se také v Krajské nemocnici v Liberci. A výjimkou nejsou dokonce ani domovy důchodců. Naopak podle Ježkové úplně vymizely svatby nezletilých, kde bylo podmínkou, aby člověk dosáhl alespoň šestnácti let a se sňatkem souhlasil zákonný zástupce.