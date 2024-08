Dušanu Dvořákovi z Rožnova pod Radhoštěm učaroval honácký bič již před 15 lety. Nyní ho bere do ruky denně, aby trénoval na představení, kterých má po celé republice spousty. Reportér Deníku „bičaře“ vyzpovídal po jeho vystoupení ve westernovém městečku Hill Valley u Luže.

V 52 letech je honák ve svém oboru už matadorem. Začátky s honáckým bičem jej ale hodně bolely, dodnes má několik jizev. Tomuto umění se učil sám, měl za sebou ale zkušenosti z westernového ježdění, kde byl i rozhodčím. A tak mu stačila příručka a půjčený bič od kamaráda. „Tehdy stál pořádný bič 1500 korun, dneska i víc než třikrát tolik,“ vzpomíná Dvořák.

Celkem má doma kolem patnácti bičů s průměrnou cenou pět tisíc. Za svůj nejcennější bič považuje australský, vyrobený z klokana.

Zbraň i prostředek dorozumívání

Při vystoupeních s bičem nejčastěji odstřeluje ze stolu brčka a patrony. „Odstřelit se dá prakticky všechno, na co má bič sílu. Nejhorší je vždycky vybrat z publika odvážlivce, ne každý na to má náturu. Nikoho nenutím, aby šel, to prostě nejde. Musí jít dobrovolně,“ dodává Dvořák. Ke zranění až na malé výjimky nedochází.

V antickém Řecku byl bič bojovým prostředkem. Voják s ním dokázal protivníka omráčit, ale i zabít. V posledních desetiletích bič nejvíce proslavil Indiana Jones.

Kovbojové používali bičování také jako prostředek dorozumívání. Například se domluvili, že trojí prásknutí znamená: „Jdu doleva.“ Dvojí pak, že doprava. „Rána z biče je levnější než rána z coltu. Takže biče musely být pro honáky jasnou volbou,“ uzavírá povídání Dvořák.