„Při sanaci jsme objevili pod podlahou náhrobník z roku 1533, chtěli jsme ho vyjmout a pod tím byl vchod do krypty. Ta má asi tři krát tři metry,“ přiblížila technická administrátorka mikulovského děkanství Hana Tomková.

Samostatný vchod se nachází v rohu u bočního oltáře svatého Jana Nepomuckého. „Možná, že kdyby nepřišlo na řadu odvlhčení zdí, tak by se to nikdy nenašlo. Nikoho ani nenapadlo, že by tam mohl vchod být,“ dodal farář Oldřich Chocholáč.

Novodobá vestavba

Prý ho zaskočilo, že pod kostelem je další prostor. „Věděli jsme, že má pod sebou kryptu. Ale že by se tam vlezlo ještě něco dalšího, to jsem netušil,“ zmínil Chocholáč.

Krypta je nejspíš novodobou vestavbou. Uvnitř odborníci nenašli žádné staré pozůstatky. „Další průzkum tak neplánujeme, pokračujeme v rekonstrukci kostela,“ doplnila Tomková.

Barokní kostel sv. Jana Křtitele, patřící k areálu piaristického gymnázia založeného Františkem z Dietrichsteina v roce 1631, skrývá nádhernou malířskou výzdobu od předního barokního malíře F. A. Maulbertsche z poloviny 18. století.



Kostel byl vysvěcen v roce 1679 a od roku 1784 slouží jako farní kostel pro mikulovská předměstí.