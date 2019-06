/FOTO/ Je to revoluční a lidem to usnadní údržbu jejich čtyřnohých mazlíčků. V Mostě uvedli do provozu samoobslužnou myčku na psy. Nachází se v ulici Josefa Ševčíka.

„Myslím si, že je to dobré a mnoha pejskařům to pomůže,“ řekla Deníku Mostečanka Eva Papežíková, která tu venčila hned trojici psů menších rozměrů. „Jen si myslím, že to hlavně využijí majitelé velkých psů, protože když přijdete domů s chlupatým teriérem a máte ho vykoupat, tak to zrovna není nic příjemného,“ doplnila.