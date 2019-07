Ještě před výsadbou se uskuteční Den otevřených dveří. „Protože máme odezvu, že veřejnost zajímá, co se u nás děje. Termín je stanoven na 8. srpna od 14.00 do 18.00. Bohužel nemůžeme zájemce hromadně vpustit dovnitř v době růstu rajčat, protože prostředí musí bezpodmínečně zůstat bez kontaminace,“ vysvětlil vedoucí provozu Aleš Konečný. Díky čistotě se nebudou moci šířit choroby rajčat.

Pěstovat budou odrůdy Brioso a Sweetelle, a to hydroponicky. Výhodou má být dobrá zralost, vůně a chuť. Rajčata z ciziny se sklízejí nezralá, aby přečkala transport. Odráží se to právě v chuti.

Každá rostlina bude ve speciálním balu z kokosového materiálu. Zálivka s přesně dávkovaným a dokonale rozpuštěným hnojivem se bude k zelenině dostávat po kapkách. Květy opylují čmeláci, kteří budou žít uvnitř skleníku. Režim, kdy je vpustí na květy, bude obsluha řídit prostřednictvím wi-fi. Stejně tak zálivku a hnojení.

„Doufáme, že při Dni otevřených dveří budeme mít k dispozici na ukázku ukázkový čmelín,“ poznamenal agronom farmy Tomáš Klíma.

V Rakousku skoro u slovinských hranic už roste sadba rajčat pro Kožichovice.

„Výhodou pěstování v kokosovém materiálu je fakt, že je plně kompostovatelný. Dále je nutné zdůraznit, že se u nás nebudou používat žádné pesticidy, jen biologická ochrana,“ zmínil Klíma.

Uvnitř skleníku bude například žít v Česku původní, tedy neinvazní druh hmyzu - brouk, kterému se u nás říká klopuška. Bude umět bojovat proti případným hmyzím škůdcům, jež se na rajčatech můžou vyskytnout.

Skleníky mají vlastní zdroj vytápění, dále závlahovou místnost, kde se chystá tekutina s hnojivy na zalévání. U skleníku je zásobník na CO2. „Oxid uhličitý rostliny vyžadují pro dobrou fotosyntézu. Do prostředí skleníku ho budeme dávkovat malé množství. Rajčatům prospěje, nebude mít vliv na zdraví zaměstnanců,“ vysvětlil agronom Klíma.

Zálivku zajistí dešťová voda svedená z okolních průmyslových hal do velké zakryté nádrže vedle skleníků. Má kapacitu bezmála 17 tisíc kubíků, v současnosti je z 80 procent naplněná. „A to je do ní zatím svedená jen voda, co napršela na skleník. Technologie je vymyšlená tak důmyslně, že při pěstování využijeme i zkondenzovanou vodu,“ prozradil vedoucí provozu Aleš Konečný. Areál bude oplocený, takže nehrozí, že by do laguny s vodou padala zvěř, která žije na okolních polích. Vedle skleníku už brzy nasázejí sad švestek., využijí tak volnou plochu.

Nedávno nainstalovali systém zastínění - žaluzie, které zajistí, že nebude do okolí unikat světelný smog. Dále budou udržovat přijatelnou teplotu uvnitř a zabraňovat příliš velkému průniku slunečních paprsků. Než žaluzie nainstalovali, museli prý používat při práci v bílém prostředí sluneční brýle. Uvnitř totiž vznikal efekt jako na horách, kdy v extrému hrozí sněžná slepota.

„Dá se říct, že snadnější je skleník vytopit než vychladit. Pracovní doba i přestávky budou práci v teple uzpůsobené. A také je pravda, že člověk po určité době aklimatizuje a snese o něco víc než na začátku,“ doplnil Aleš Konečný.

Ve finále tu bude pracovat asi 35 zaměstnanců.

Areál z kovu a skla má výšku sedm metrů, dlouhý je 380 metrů a široký 100 metrů. Do této rozlohy by se vešlo pět fotbalových hřišť v parametrech pro mezinárodní utkání.