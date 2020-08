Pacient, u kterého se potvrdilo onemocnění Covid-19, byl hospitalizovaný v Městské nemocnici v Čáslavi. Uvedlo to vedení zdravotnického zařízení prostřednictvím svých facebookových stránek. Nákaza se u pacienta potvrdila v úterý 11. srpna, do nemocnice byl přijat s oboustranným zápalem plic o den dříve.

Experimentální lék Remdesivir. | Foto: archiv VFN

Pacient byl bez vyšetření do čáslavské nemocnice odeslán z krajské nemocnice v Pardubicích. "Do nemocnice v Čáslavi byl poslán, aniž by mu byla dokončena diagnostika. V tuto chvíli jsou návštěvy v naší nemocnici prozatím povoleny, s výjimkou interního oddělení. Budeme čekat, jak se situace dál vyvine, zejména s ohledem na výsledky testů těch, kteří s pacientem přišli do styku," uvedl mluvčí čáslavské radnice a člen rady města Filip Velímský s tím, že situaci v tuto chvíli dozorují hygienici z Krajské hygienické stanice.