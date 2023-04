Krajská veterinární správa upozornila přerovský magistrát na riziko ptačí chřipky. V nedaleké Chropyni byla totiž prokázána nákaza u třiceti racků chechtavých. Uhynulých racků je ale podle ornitologů mnohem více, přes dvě stovky. „Bylo nám doporučeno přijmout opatření, protože ohnisko nákazy je blízko,“ řekl Marek Herman z oddělení vodního hospodářství a zemědělství přerovského magistrátu.

Podle ornitologů je v Chropyni jedno z největších hnízdišť racků chechtavých na střední Moravě. „Hnízdí zde 1 tisíc až 1 500 racků - kromě chechtavých také racek černohlavý, který je velice vzácný. Podle mých informací už uhynulo více než dvě stě racků. Mrtvé kusy byly nalezeny také na rybnících v Záhlinicích nebo na štěrkovně v Troubkách. Některé našli hasiči také na polích,“ vylíčil Jiří Šafránek z Moravského ornitologického spolku v Přerově.

Chovatelé chovných ptáků na Přerovsku, a to včetně drůbeže, by měli zamezit tomu, aby se jejich opeřenci dostali do kontaktu s volně žijícími ptáky, kteří mohou být zdrojem nákazy.

V případě, že by zjistili zvýšený úhyn chovných ptáků či změnu jejich zdravotního stavu, měli by to neprodleně nahlásit Krajské veterinární správě.

„Okraj ochranného pásma se dotýká například obcí Stará Ves, Horní Moštěnice, Troubky, Tovačov, Oplocany, Polkovice, Měrovice, Křenovice. Obezřetní by ale měli být i chovatelé v Přerově - Chropyně je od města vzdálená pouhých 14 kilometrů,“ upřesnil Herman.

Naposledy v roce 2017



Ptačí chřipka se na Přerovsku naposledy vyskytla v roce 2017. Tehdy veterinární správa vyhlásila tříkilometrové ochranné pásmo v souvislosti s ohniskem nákazy ptačí chřipky u soukromého chovatele v Lověšicích u Přerova.