Přesun šelem z provizorního výběhu do transportních beden proběhl vzhledem k vysokým teplotám a vzdálenosti mezi městy už ve středu večer. Samici se z Olomouce nechtělo. Zhruba půlroční samice a samec medvěda hnědého byli dovezeni do České republiky z Ruska na konci září 2017.

„Hlavním důvodem pro zadržení byla absence potřebného dovozního povolení, které nebylo dovozcem dodáno ani dodatečně. Následně rozhodla Česká inspekce životního prostředí o zabavení exemplářů,“ připomněla mluvčí olomoucké zoo Iveta Gronská.

Letos na jaře bylo dohodnuto, že medvědi připadnou do majetku státu a mohli by být umístěni do medvědária při Státním hradu a zámku v Českém Krumlově. Šelem se nejprve ujala zoo v Praze a poté ZOO Olomouc.

Ahoj Mášo, dlouho jsme se neviděli

Přesun z Olomouce na jih Čech byl naplánován na tento týden. K nakládce v Zoo Olomouc bylo potřeba povolat jeřáb a speciálně upravené vozy s transportními bednami. Do těch se zaměstnanci Zoo Olomouc snažili nalákat nejprve samici Mášu, později jejího parťáka Arna.

„Máše se na cestu příliš nechtělo. Nepomohly ani svody v podobě jablek v přepravní bedně. Nakonec bezvýsledné, o to více však trpělivé počínání, vzala do svých rukou veterinářka zoo, kterou si zvířata velmi dobře pamatují z vakcinací či pravidelného odčervení. Vstoupila do zázemí s narkotizační puškou se slovy: „Ahoj Mášo, dlouho jsme se neviděly…“ V ten okamžik Máša vběhla do bedny,“ popisovala mluvčí zoo.

Medvěd hnědý je největší šelmou potulující se i na území České republiky. V Beskydech jej ochránci přírody evidují každoročně již od roku 1973. Nejvíce medvědů hnědých, až 5 000, žije v evropské části Ruska.