Stovky uhynulých ryb se našly v pondělí ve slepém rameni řeky Odry v Ostravě-Výškovicích. Příčinou byla technická havárie na potrubí Ostravských vodáren a kanalizací.

Uhynulé ryby ve slepém rameni řeky Odry, 20. března 2023, Ostrava-Výškovice. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„Intenzivně pracujeme na odstranění havárie,“ řekla Deníku mluvčí Ostravských vodáren a kanalizací Radka Vanková s tím, že se již podařilo zjistit příčinu.

„Ucpaná kanalizace velkými předměty, které nepatří do kanalizační sítě. Odpadní voda poté přetekla do dešťové kanalizace,“ vysvětlila Vanková.

K slepému rameni řeky Odry v Ostravě-Výškovicích vyrazili také hasiči a policisté. „V dané věci kriminalisté zahájili úkony trestního řízení,“ uvedla Eva Michalíková z moravskoslezské policie. Pokud by se ukázalo, že šlo skutečně o technickou závadu, případ bude s největší pravděpodobností odložen.

Úhyn byl nahlášen v pondělí dopoledne s tím, že do vody vytéká zapáchající odpad a na hladině jsou mrtvé ryby. Většinou se jednalo o cejny, objevily se však i kapři a štiky.

„Je to klidná oblast, kde se chodí rybařit pro radost. Většinu toho, co uloví, lidé házejí zpět do vody Je to opravdu na pohodu,“ řekl Deníku místní rybář.