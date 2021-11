Skupina lidí bez domova popíjí téměř v kteroukoliv denní či noční dobu alkohol. Chovají se hlučně, obtěžují ostatní, prostranství znečišťují nejen odpadky. Před třemi lety zrekonstruovaný park na Mendlově náměstí se podle radního Brna-středu Petra Bořeckého dlouhodobě potýká s rušícími bezdomovci. Představitelé tamní radnice proto kvůli dlouhotrvající situaci usilují o změnu celoměstské protialkoholní vyhlášky.

Jejím předkladatelem je právě Bořecký, který u parku bydlí. „Od rána tam sedí a holdují levnému alkoholu. Degradují park opravený za miliony. Z místa si dělají veřejné toalety. Normální lidé se tam bojí chodit," popsal.

Park na Mendlově náměstí, stejně jako ostatní na území města, v aktuální podobě vyhlášky nejsou. Městští zastupitelé je při jejím zmírnění loni na jaře vyjmuli kvůli koronavirové situaci, aby lidem umožnili bavit se víc venku. „Tento primární důvod stále přetrvává. Současně ale nesmí být dění v parcích obtěžující pro ostatní obyvatele, proto chci celou věc ohledně úprav vyhlášky důkladně prodiskutovat," uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Mendlovo náměstí je ze strany městské policie druhou nejkontrolovanější lokalitou, po hlavním nádraží. Od loňského ledna tam řeší v průměru asi třicet přestupků za měsíc. „Pro některé přestupce je pokuta nebo správní řízení jen minimální či vůbec žádnou hrozbou. Účinným nástrojem dřív býval institut zákazu pobytu, kdy úředníci mohli po opakovaných závažných přestupcích znemožnit legální návrat na konkrétní místa. Porušení zákazu už bylo pro pachatele trestným činem, což věděli. Zpravidla to vedlo ke zklidnění situace," řekl mluvčí strážníků Pavel Šoba.

Úprava protialkoholní vyhlášky v Brně



Projednávají ji v orgánech Brna-středu, následně ji posoudí v orgánech města.



Tamní představitelé usilují primárně o zákaz pití alkoholu v parku na Mendlově náměstí.



Dlouhodobě se tam potýkají s bezdomovci popíjejícími alkohol.



Novela vyhlášky může dopadnout i na další parky na území Brna-středu.



Aktuální podoba vyhlášky neobsahuje zákaz pití v brněnských parcích.

Doplnil, že ke zlepšení situace v parku nepřispívá ani neúčinnost postihů. „Neexistuje například systém třikrát a dost, který by při třetím závažném přestupku znamenal automaticky podezření z trestného činu," upozornil Šoba.

Radní Bořecký zamýšlí do novely vyhlášky primárně zařadit problematický park na Mendlově náměstí. „Kolegové v komisích by ale rádi ve vyhlášce viděli i další místa, kde by platil zákaz pití alkoholu. Zmiňovali park na Nových sadech nebo na Renneské třídě. Výjimku by mohly tvořit největší parky jako Lužánky, Kraví hora nebo Špilberk," nastínil Bořecký.

Kvůli problémům na Mendlově náměstí může finální úprava vyhlášky zahrnout i další parky na území Brna-středu. Tamní opoziční zastupitel Michal Závodský by ale považoval za zásadní chybu, kdyby lokální problém z Mendlova náměstí dopadl na všechny parky v městské části. „To je ono klasické vylití vaničky i s dítětem. Aby si kvůli malé skupince lidí na Mendláku pak jinde nemohli lidé vůbec posedět na piknikové dece v parku s deckou vína, se mi zdá už přehnané,“ poznamenal.

Upozornil zároveň, že už v dnešní verzi vyhláška umožňuje popíjet alkohol ve dvacetimetrové vzdálenosti od stánků. „Dotyčným bude stačit si sednout do vzdálenosti dvaceti metrů od zdejší kavárny v její provozní době a už se na ně vyhláškový zákaz stejně nebude vztahovat," řekl Závodský.

Proti případnému zákazu pití alkoholu v parcích v Brně-středu se staví například důchodkyně Hana Kučerová. Podle ní problém nevyřeší. „Úprava popudí ty, na které cílí, a zatíží toho, kdo to musí kontrolovat. Špatní budou pít alkohol v parcích stejně dál, vyžene to jen dobré," komentovala žena.

Úpravu vyhlášky už projednali členové bezpečnostní a legislativní komise Brna-středu. V nejbližších dnech půjde na stůl tamním radním, následně zastupitelům. Stejný postup musí poté návrh vyhlášky absolvovat na magistrátu.