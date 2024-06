Po tragické nehodě, která se stala v noci ze středy na čtvrtek 6. června, kdy se srazil mezinárodní expres RegioJetu mířící z Prahy do ukrajinského Čopu s nákladním vlakem společnosti ČD Cargo, mohou cestující očekávat zpoždění vlaků. Jinak tomu není ani v Praze.

Tragická srážka vlaků v Pardubicích. | Video: Michal Žampach

Vlaková doprava byla po nehodě zastavena a lidé směřující do Prahy či na Kolín využívali náhradní dopravu. Krátce po osmé hodině ráno byl provoz obnoven mezi stanicemi Pardubice hl. n. a Kostěnice.

O události informoval mluvčí Hasičů Správy železnic Martin Kavka. Došlo k ní u nově zřízené zastávky Pardubice-centrum.

Zdroj: Deník/Radek Cihla

Například z Kolína na Prahu jezdí vlaky jen od Havlíčkova Brodu ve směru na Pardubice. Vlak končí v Přelouči a dál jezdí náhradní autobusová doprava. „V Přelouči je hrozně moc lidí, přijely pouze dva autobusy a oba velmi přeplněné,“ uvedl jeden z cestujících.

V případě odjezdů vlaků z Prahy, cestující mohou očekávat zpoždění v řádech několika desítek minut. Na druhou stranu příjezdy vlaků z Brna hlásí až 130 minutové zpoždění. Ve stanici Praha hl. n. ale i přesto čeká bežné množství lidí.

Cestující jsou ale o situaci a zpoždění vlaků informováni i hlášením, které běží ve smyčkách ve vestibulu čekací haly. Ne všichni ale věděli, co se stalo a zůstali ráno na nádraží překvapeni.

„Vubec nevíme, že se něco stalo, přišli jsme před chvilkou. Máíme jet vlakem v 9:15 do Vídně a pak letíme do Itálie. Budeme doufat, že to i s těma zpožděníma stihneme. Jinou dopravu zatím nezvažujeme, teď jsme se o tom dozvěděli," řekl Deníku Michael, který s rodinou a kufry čeká na vlak na hlavním nádraží.

Zdroj: Deník/Eliška Stodolová

Kvůli kolapsu dopravy zřídila Správa železnic informační telefonní linku pro veřejnost 950 570 805. RegioJet aktuálně zřídil krizovou telefonní linku 222 222 221, na kterou se mohou obracet lidé s dotazy. Linka je dostupná kromě češtiny a slovenštiny také v ukrajinštině.