"Proběhlo to v klidu, bez excesů," řekl Deníku důvěryhodný policejní zdroj. A posléze to ve své zprávě policie potvrdila.

Fanoušci pražské Slavie, stejně jako fanoušci Pardubic a Bohemians Praha, vyrazili na dnešní fotbalové utkání v Pardubicích společným pochodem. Do opatření byli nasazeni policisté ze tří krajů a také pardubičtí strážníci.

V Pardubicích se v sobotu odehrálo dlouho očekávané první fotbalové utkání na novém stadionu. Pardubice hostily první celek tabulky, a to pražskou Slavii.

Utkání bylo vyprodané a do Pardubic se chystalo kromě domácích také množství fanoušků z Prahy, zápas byl vyhodnocen jako rizikový. Odpovídalo tomu proto také bezpečnostní opatření.

Do toho byli zapojeni policisté ze tří krajských ředitelství, a to z Prahy, Libereckého a Pardubického kraje. Pražští policisté se postarali o doprovod slávistických fanoušků vlakem do Pardubic, na nádraží si je pak převzali policisté z Pardubického kraje.

Do opatření byli zapojeni, mimo jiné, například kriminalisté zabývající se extrémismem, Krajská pořádková jednotka Pardubického kraje, Krajská pořádková jednotka Libereckého kraje, Oddělení služební hipologie z Prahy, psovodi z řady územních odborů, dopravní policisté, policisté z obvodních oddělení, či v neposlední řadě strážníci Městské policie Pardubice. Ti se do opatření zapojili nejen se svými autohlídkami, ale také se svou pořádkovou jednotkou, či jízdním oddílem (strážníci na koních), přítomen pak byl také jejich ředitel.

Oba fanouškovské tábory vyrazily na stadion pochodem. Fanoušci Slavie Praha vyrazili od vlakového nádraží okolo skateparku, po nábřeží Závodu míru, přes Sukovu třídu až do ulice U Stadionu. Policisté z pardubické Krajské pořádkové jednotky dohlédli zejména na to, aby cestou nedošlo k případnému střetu s jinými fanoušky, například v okolí restaurací. Pochod na stadion se však obešel bez jakýchkoliv obtíží.

Naopak domácí pardubičtí fanoušci, posílení desítkami fanoušků Bohemians Praha, vyrazili na nový stadion od svého starého stadionu. Cestou na stadion na ně dohlíželi policisté z liberecké Krajské pořádkové jednotky. V průběhu pochodu došlo ze strany fanoušků k odpálení pyrotechniky a fanoušci v průběhu pochodu několikrát změnili jeho trasu. V průběhu pochodu byli liberečtí policisté posíleni svými pardubickými kolegy, psovody a pražskými policisty na služebních koních. Fanoušci byli vyzváni, aby se nemaskovali, a aby sundali nasazené kukly. V ulici Labská policisté pochod fanoušků zastavili a všechny přítomné ztotožnili. Poté fanoušci pokračovali za policejního doprovodu až na stadion.

V průběhu utkání byla na stadionu opakovaně odpálena pyrotechnika. Po zápase pak policisté a strážníci dohlédli na klidný rozchod fanoušků a v případě fanoušků Slavie také na jejich přesun na nádraží. V průběhu přesunu došlo na nábřeží Závodu míru k zákroku Krajské pořádkové jednotky, mimo jiné za asistence policistů na služebních koních. Důvodem byl incident poblíž tamní restaurace, kde na sebe narazily dva fanouškovské tábory.

Opatření pak v pardubických ulicích pokračovalo do nočních hodin.

