V Pardubické nemocnici se v pátek krátce po deváté hodině ráno rozezněl alarm. Zdravotníci ve schránce nalezli novorozenou holčičku. „Uvnitř speciální schránky zdravotníci nalezli zdravou novorozenou holčičku. Ta měřila 46 cm a vážila necelé tři kilogramy, na sobě měla kalhotky s kšandami a byla zabalená do dečky,“ informovala tisková mluvčí nemocnice Kateřina Semrádová.

V Česku již bylo do babyboxů fungujících od roku 2006 odloženo 221 dětí, Lenka je 120. holčičkou. V letošním roce se alarm ve schránkách spustil sedmkrát. Ten pardubický zvonil naposledy, opomeneme-li páteční ráno, v prosinci minulého roku, kdy do něj byla odložena také holčička.



„Poprvé do této speciální schránky bylo dítě odloženo v úterý 6. března 2012 v 19.27 hodin, jednalo se o čerstvě narozeného chlapce,“ dodala Semrádová.

Od zakladatele babyboxů Ludvíka Hesse dostala jméno Lenka. Holčička je už devátým dítětem, které bylo v pardubickém babyboxu nalezeno. „Pardubice postoupily na třetí místo v počtu odložených děťátek za Prahu a Brno. Při otvírání bych nikdy nevěřil, že právě v Pardubicích bude odloženo tolik dětí,“ řekl Hess.

Schránka v Pardubicích funguje přesně 13 let a již byla vyměněna za babybox nové generace.

„Doufám, že odložení Lenky v pardubickém babyboxu podpoří moji snahu otevřít babyboxu v Nemocnici Chrudim, jež je součástí Nemocnic Pardubického kraje,“ dodal zakladatel.