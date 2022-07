Celá původní poděbradská kandidátka se však postavila za stávajícího starostu a její členové narychlo zorganizovali petiční akci. V rámci ní potřebují do pondělního večera jako nezávislé sdružení sehnat podle zákona podpisy sedmi procent voličů z daného města, což je v Poděbradech 1003 lidí.

Starosta Poděbrad Červinka kritizovaný za výroky o Romech opouští STAN

Podpisové archy jsou k dispozici například na parníku kotvícím pod zámkem. Kolik podpisu iniciátoři aktuálně mají, však nesdělili. „V tuto chvíli to nevím. Na naší kandidátce je všech 21 lidí, kteří byli na původní kandidátce STAN, nikdo nás neodmítl,“ řekl v pondělí dopoledne jeden z kandidátů a současný zastupitel Jaroslav Štěpán.

V praxi to znamená, že hnutí STAN nebude mít v Poděbradech v zářijových volbách svoji vlastní kandidátku. To potvrdil předseda oblastního sdružení STAN v Nymburce Marek Michl. „Je to tak. Pouze nás mrzí, že nás o svém záměru odejít z naší kandidátky neinformovali a dozvídáme se to zprostředkovaně ze sociálních sítí,“ uvedl Michl.

Památná věta

Celá kauza začala poté, co se před několika dny objevila na Twitteru část záznamu z červnového jednání poděbradských zastupitelů. Starosta Jaroslav Červinka citoval svá vlastní slova, která pronesl před 22 lety před policistou, jenž vyšetřoval dopravní nehodu způsobenou psy romského majitele.

„Já jsem pak pronesl onu památnou větu, že by bylo lepší je zastřelit. Policajt mi řekl, že by se neměli střílet, že ti psi za to nemůžou. A já jsem pronesl, že jsem neměl na mysli ty psy,” prohlásil.

Červinka se minulé úterý za svá slova omluvil a označil je za hloupá jak před lety, tak nyní. Hnutí v první reakci jeho omluvu přijalo, nicméně ve čtvrtek se na popud předsedy Víta Rakušana sešla oblastní rada v Nymburce, která starostu vyzvala, aby z podzimní kandidátky odstoupil.

Červinka v sobotu prohlásil, že si celou věc rozmyslí do úterý. Šéf hnutí STAN poté oznámil, že pokud starosta neodstoupí, odvolá jej sám. Jeho příznivci na to reagovali aktuální peticí a snahou o přeregistraci kandidátky.

