/VIDEO, FOTOGALERIE/ Hlavní třída v Ostravě-Porubě se proměnila ve festivalové centrum. Úderem 17. hodiny oficiálně odstartoval třináctý ročník Festivalu v ulicích Art & Life, který doplňuje i konference Czech Music Crossroads. Nabitý program plný více než 200 pouličních umělců a nejrůznějších vystoupení potrvá až do sobotního večera.

Ani horké teploty stoupající nad 30 stupňů neodradily návštěvníky od dalšího ročníku Festivalu v ulicích Art & Life, který se na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě koná už potřetí.

„Je to prostředí, které, které nás inspiruje, které vytváří mnoho a mnoho nových příležitostí, takže nás to baví. Letos jsme přivezli dvě stě dvacet umělců z dvaceti zemí světa. Tak je určitě hledejte ve všech koutech areálu. Nezapomínejte, že to není jenom o dvou velkých hudebních scénách, ale máme tady devět busking stagí, kde jsou tanečníci, akrobati a umělci různých dalších žánrů. Proto nezapomínejte ani na přilehlé dvory,“ uvedla při slavnostním zahájení festivalu jeho zakladatelka Petra Hradilová.

Festivalový program v Porubě probíhá na devíti scénách. Tři z nich jsou výhradně hudební a odehrají se na nich koncerty hudebníků z Čech, Slovenska, Polska, Francie, Irska, Itálie nebo z Koreje a africké Guineje. Za českou hudební scénu vystoupí uskupení Acoustic Irish se svou variací na irskou muziku s nádechem beskydských hor nebo rocková skupina Pavla Kuči s názvem Duo KuKačka.

Tradiční součástí Festivalu v ulicích je rozsáhlá gastro zóna, kterou tvoří stánky a foodtrucky. Na Alšově náměstí se stejně jako loni pořádá vinný festival, kde mohou návštěvníci ochutnat desítky druhů nejrůznějších vín. K zakoupení jsou rukodělné výrobky, oblečení nebo šperky na festivalovém marketu, kde mohou návštěvníci podpořit české designéry. Pro nejmenší je vytvořená i dětská zóna, kde si mohou ratolesti vytvořit výrobky nebo nechat si namalovat obličej či vytvořit dočasné tetování.

Střední pás Hlavní třídy od kruhového objezdu směrem k aule VŠB-TUO lemují desítky stánků, kde mohou návštěvníci ochutnat nejrůznější drinky nebo pokrmy. Půllitr piva Radegast na festivalu vychází na 49 korun a drink Aperol Spritz na 89 korun. Mezi festivalovými nadšenci si během festivalu získal oblibu i sladký pokrm mexického původu churros, které si mohou vychutnat za 160 korun.

Na Festival v ulicích se připravovali i místní provozovatelé kamenných prodejen a podniků. Vinotéka Zlatý hrozen měla plné rezervace ke stolům na páteční a sobotní večer už od pondělí. „Je to nejlepší akce v rámci Hlavní třídy. Ulicí projde nejvíce lidí a návštěvníci si chtějí posedět venku na zahrádce a načerpat festivalovou atmosféru,“ řekl majitel vinotéky Lukáš Kubulek, který ve vinotéce nabízí široký výběr čepovaných vín nebo například vinný střik s bezinkou za 75 korun.

Organizátoři akce jsou připraveni i na bouřky, které mají dorazit během sobotního rána. „Máme vytvořený krizový štáb. Kdyby hrozila bouřka, tak se tady sejdeme a uděláme technická opatření. Spustíme střechy stagí o něco níže a vše zabezpečíme. Ale věřím, že první letní den se obejde bez bouřky a přijde případně v noci nebo vůbec,“ uvedl Jindřich Vaněk, mluvčí Colour Production, která Festival v ulicích pořádá.

Festival bude probíhat až do sobotních večerních hodin a pro všechny návštěvníky je zcela zdarma.