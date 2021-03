Očkování v příbramské nemocnici běží jako na drátkách. Lékaři i sestry se shodují, že když mají konečně vakcíny k dispozici, hodlají je maximálně a co nejrychleji využít. Očkují nejčastěji vakcínou od firmy Pfizer, méně pak těmi od společností Astra Zeneca a Moderna. Nikdy ale dopředu netuší, jakou očkovací látku budou v daný den používat.

O očkování je zájem a žádná vakcína nevyjde nazmar. Pokud by někdo nepřišel, nahradí ho okamžitě náhradník z předem připraveného seznamu. „Máme seznam náhradníků v kategorii nad 70 let, kteří jsou schopní sem zhruba do půl hodiny přijet,“ uvedla vrchní sestra operačních sálů, která spolu s kolegyněmi aplikuje očkovací látku v očkovacím centru, Dana Pincová.

Stává se prý, že přichází lidé s tím, že slyšeli, že když nějaká dávka zbude, tak je v nemocnici naočkují. Pokud ale nejsou v systému, neuspějí. „Bohužel nemůžeme očkovat ty, kteří nejsou v registračním systému,“ potvrdila Pincová.

Ti, co naopak v systému jsou, úspěšně se zaregistrovali a přišla na ně řada, se musí připravit na to, že návštěva očkovacího centra má své náležitosti. Nejprve vyplní dotazník, který si mohou i předem stáhnout z webu nemocnice. Ten obsahuje základní identifikační údaje a informace o aktuálním zdravotním stavu a případných kontraindikacích. Pak přistoupí k registraci a dostanou kartičku, na které je uveden i druhý termín očkování.

Následně přejdou k lékaři, který s nimi projde dotazník. Ptá se například na užívání léků na ředění krve nebo jestli pacient už onemocnění covid prodělal. Tato informace je důležitá. Je totiž potřeba dodržet časový odstup tří měsíců od prodělání onemocnění. Poté lékař sepíše zprávu a schválí, že může být pacient očkován. Samotná vakcinace pak probíhá v přednáškovém sále. Imobilní pacienty ale sestřičky očkují přímo u stanoviště lékaře. „Už jsme ale očkovali i výrazně imobilního pacienta v autě venku,“ doplnila vrchní sestra.

Omdlévající pacienti

Po očkování je potřeba chvilku počkat v prostoru před přednáškovým sálem, kdyby došlo na nějaké nečekané reakce. Po aplikaci vakcíny od Pfizeru se čeká 30 minut, u Astra Zenecy a Moderny 15 minut. K nežádoucím reakcím v drtivé většině případů nedochází, byť několik omdlévajících pacientů už v Příbrami zaznamenali. Žádnou závažnou reakci ale zatím nezaregistrovali. „Většinou jde o bolest v místě vpichu, případně bouličku. U mladších ročníků bývají občas reakce typu únava. Občas má někdo teplotu, která trvá maximálně dva dny,“ shrnul Petr Šípek, lékař, který běžně působí na dětském oddělení.

Očkováním v úterý mimo jiné prošly i pedagožky z ISŠ HPOS Příbram. Ty se ve velmi dobré náladě shodly, že neměly vůbec žádné obavy, jen si přály vakcínu od firmy Pfizer, což se jim splnilo. „Na ISŠ jsme se nechali naočkovat úplně všichni a co nejdříve, všech 50 pedagogů a 13 dalších zaměstnanců školy. Chceme, aby děti viděly, že se nás nemusí bát a my se nebojíme jich. Doufáme, že nám je po 21. březnu pustí do školy, moc se ně těšíme,“ řekla těsně po očkování ředitelka IŠŠ HPOS Příbram Marcela Hodková.

Pedagožka Alena Šálová pak vyzdvihla práci očkujících. „Vůbec to nebolelo a chtěla bych pochválit perfektní organizaci. Všechno krásně funguje a ještě jsou tu moc milí,“ zdůraznila.

Na úterní dopoledne bylo v nemocnici na očkování objednáno 112 lidí, na odpoledne pak kolem 160. Pokud by se ale spočítala všechna místa, kde se včera očkovalo (například sociálně pobytové služby), dostalo v úterý vakcínu na okrese dohromady 540 lidí.

Oblastní nemocnice Příbram doposud naočkovala přibližně 1700 lidí starších osmdesáti let. Do tohoto počtu nejsou zahrnuti klienti domovů pro seniory, domů s pečovatelskou službou a dalších sociálně pobytových služeb.