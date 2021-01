V Safari Parku Dvůr Králové se začala líhnout mláďata tří druhů pelikánů. Další vajíčka z obrovských dvorských hejn pelikánů se budou líhnout až do pozdního jara, kdy vznikne jedna z největších "školek" pelikáních mláďat ve světových zoologických zahradách. Zoologové předpokládají narození dvaceti až třiceti mláďat.

Mládě pelikána s rybkou. | Foto: Simona Jiřičková/Safari Park Dvůr Králové

Ošetřovatelé pečují o mláďata v odchovně pavilonu Ptačí svět. "Pelikáni jsou naše rodinné stříbro. Na světě najdete jen málo chovatelů, kteří by měli větší úspěchy. Sezona u nás začíná v listopadu přesunem chovných ptáků do zimoviště a probíhá do dubna," vysvětluje dvorský zoolog Michal Podhrázský.