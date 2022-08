„Vypadá to, že po závěrečném vyúčtování něco málo dokonce ušetříme. Vše jsme vysoutěžili ještě v době před covidem,“ poznamenala starostka Semil Lena Mlejnková. Zbývá jen smontovat nábytek. Pro veřejnost se prostory nové mateřské školy otevřou v pátek 2. září během Dne otevřených dveří, a to v čase od 15 do 17 hodin. V pondělí 5. září pak školku zaplní děti.